Ulm präsentiert Liqui Moly als neuen Hauptsponsor

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat einen neuen Hauptsponsor. Es ist wieder ein Ulmer Unternehmen.

Liqui Moly wird ab sofort und für fünf Jahre Hauptsponsor der Spatzen und damit auf der Trikotbrust des Zweitliga-Aufsteigers präsent sein. Das teilte der SSV Ulm 1846 Fußball am Dienstag mit.

"Nach dem Ausstieg von Husqvarna war es uns wichtig, wieder ein regionales Unternehmen als Partner gewinnen zu können", erklärt SSV-Geschäftsführer Markus Thiele. "Dies ist mit Liqui Moly, einem langjährigen Wegbegleiter unseres Vereins, mehr als gelungen."

Der Motorölhersteller aus Ulm, gegründet 1957 und seit Anfang 2018 Teil der Würth-Gruppe, klettert mit seinem erweiterten Engagement von der vierten auf die höchste Partnerebene des SSV. Neben der Präsenz auf den Trikots und einer LED-Bande wird Liqui Moly weitere Leistungen erhalten, heißt es. Vermittelt wurde die Partnerschaft von Infront.

Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit. Gerade auch für unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden vor Ort. Günter Hiermaier

"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit. Gerade auch für unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden vor Ort. Fußball verbindet. Das sehen wir gerade wieder mehr denn je im Rahmen der Europameisterschaft in Deutschland", sagt Günter Hiermaier, Geschäftsführer von Liqui Moly.

Bekannt ist das Ulmer Unternehmen im Sportsponsoring durch sein Engagement im Wintersport, als Namensgeber der Handball-Bundesliga und weitere Partnerschaften, u.a. auch im Profifußball. Die Handball-Bundesliga jedoch bekommt ab der Saison 2024/25 einen neuen Namensgeber. Der Vertrag mit Liqui Moly wurde nach fünf Jahren nicht verlängert, dafür sicherte sich Daikin die Namensrechte an der obersten Spielklasse des deutschen Profihandballs.

Heimtrikot für 2024/25 vorgestellt

Das neue Heimtrikot der Spatzen wurde übrigens ebenfalls an diesem Dienstag vorgestellt. Traditionell ist es in Weiß und Schwarz gehalten. Getragen wird es erstmals am Samstag bei einem Vorbereitungsturnier in Kempten. Noch bis Sonntag absolviert der SSV sein Trainingslager in Oberstaufen.