Ulm patzt auch in Balingen - Homburg und Steinbach können verkürzen

Das Titelrennen in der Regionalliga Südwest steht unter neuer Spannung: Der SSV Ulm verlor auch bei der TSG Balingen, während Verfolger FC Homburg (Sieg gegen den VfB II) dreifach punktete. Der TSV Steinbach Haiger (Remis beim VfR Aalen) rückte auf drei Zähler an Ulm ran, Kickers Offenbach hingegen konnte nicht profitieren. Die TSG Hoffenheim II und der SGV Freiberg feierten Kantersiege.

Ulm geht erneut leer aus

Spitzenreiter SSV Ulm war zu Gast bei der TSG Balingen und konnte nach einem Punkt aus den letzten beiden Partien auch das dritte Spiel in Folge nicht gewinnen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage, die neue Spannung ins Titelrennen bringt. Die Gäste traten zunächst dominant auf, doch die TSG arbeitete dagegen. Eine der wenigen Balinger Offensivaktionen führte zur Pausenführung, so war Schmitz nach einer Ecke per Kopf mit dem 1:0 zur Stelle (30.). Auch in Folge hatte der Primus zumeist den Ball, konnte aber nicht genug Gefahr damit erzeugen. In Halbzeit zwei ein ähnliches Bild: Die "Spatzen" konnten trotz Ballbesitz den Druck nur marginal erhöhen, so erhöhte die TSG in der Schlussphase nach einem Gegenstoß: Curda bediente Kuhn, der auf 2:0 stellte (78.). Zwar gab Rühle zumindest darauf eine schnelle Antwort, als er einen Steilpass am Keeper vorbei zum 1:2 für Ulm verwertete (83.), die TSG aber brachte die Führung über die Zeit und feierte den zweiten Sieg in Folge.

Homburger Doppelschlag reicht

Noch sind die Titelträume noch nicht ausgeträumt beim FC Homburg, nach zuletzt zwei Remis in Folge bringt das 2:0 am Samstag gegen den VfB Stuttgart II einen neuen Drive für den FCH. Homburg startete stark, dann aber kam der VfB besser auf, trotz Chancen auf beiden Seiten stand zur Pause noch die Null. Das änderte sich in Durchgang zwei: Es war ein Doppelschlag, der Homburg auf Kurs brachte: Zunächst landete ein als Hereingabe gedachter Ball des eingewechselten Gerezgiher zum 1:0 im langen Eck (65.), dann erhöhte Gösweiner per wuchtigem Kopfball auf 2:0 (68.). Weitere Tore fielen nicht mehr, auch wenn die Heimelf nah dran am dritten Treffer war.

Kassel holt Big-Points

Ein Kellerduell stand zwischen Hessen Kassel und Astoria Walldorf an - vor allem das Heimteam stand ja noch unter gewaltigem Druck, der mit dem verdienten 3:0-Erfolg aber etwas aus dem Kessel gelassen werden konnte. Es war in Durchgang eins ein unterhaltsames Spiel. Chancen gab es auf beiden Seiten, die Heimelf wusste diese aber besser zu nutzen. Ein schönes Solo von Jones sorgte für die Kasseler Führung, er zog von der Mittellinie in den Strafraum und netzt nach einer Körpertäuschung zum 1:0 (12.). Auch beim 2:0 war Jones mitbeteiligt: Seine Hereingabe sprang an die Latte, doch Sararer war zur Stelle und erhöhte für die Hessen (44.). In Halbzeit zwei wollte Walldorf den Anschluss, es war ein offener Schlagabtausch mit teils wilden Zügen. Sararer erzielte zwei Abseitstore, dann sah Gästeakteur Nag nach grobem Foul glatt Rot. Die Partie war damit vorentschieden. Meha, von Mogge bedient, setzte noch den 3:0-Endstand unter die Latte (87.). Damit bringt Kassel Luft zwischen sich und dem Abstiegsrang.

Barockstadt schlägt Offenbach

Auch Offenbach schwächelte zuletzt im Titelrennen, bei den Remiskönigen in Fulda nun setzte es gar eine 1:3-Niederlage. Die Kickers verpassen damit, ihrerseits Druck auf den Primus aufzubauen. Dabei sah es zunächst gut aus für die Gäste, die die Partie beherrschten und durch Feigenspan, der eine Hereingabe an den kurzen Pfosten zum 1:0 veredelte, in Führung gingen (23.). Doch in wilden sieben Minuten zeigte sich Offenbach von der Rolle, die Heimelf zog auf 3:1 davon: Der nach einer Hereingabe freistehende Löbig besorgte volley den 1:1-Ausgleich (30.), ehe Reinhard von einem nachlässigen Luftzweikampfverhalten profitierte und zum 2:1 einköpfte (34.). Wenig später war es erneut Löbig, der zum Solo ansetzte und sehenswert auf 3:1 stellte (37.). In Durchgang zwei waren Chancen zunächst Mangelware, Offenbach mühte sich vergebens. Owusu verpasste einen weiteren SG-Treffer, was am Ende aber nicht mehr ins Gewicht fallen sollte.

Hoffenheim II pirscht sich an die Spitze ran

Erfolgreich war zuletzt die TSG Hoffenheim II, nach zwei Siegen in Folge unterstrich man nun auch gegen Wormatia Worms die gute Form: 5:0 hieß es am Ende für die Bundesliga-Reserve, die aus den vergangenen drei Partien mit einem Torverhältnis von 16:1 geht - und im Titelrennen wieder zu den ganz heißen Kandidaten gezählt werden muss. Dabei stand es zur Pause nur 1:0 für die TSG, Damar, der kurz zuvor noch die Querlatte traf, hatte die Heimelf nach 32 Minuten wuchtig in Führung geschossen. In Durchgang zwei wehrte sich die Wormatia lange gegen die überlegene Heimelf, die erneut durch Kelati Alu traf. Deutlich wurde es dann erst in der Endphase der Partie, als der TSG-Nachwuchs nochmals aufdrehte und den Gästen ihre Grenzen aufzeigte: Quarshie köpfte das 2:0 (72.), Asllani stellte mit einem Solo auf 3:0 (78.). Hagmann erzielte per Volley aus 25 Metern das 4:0 (81.), und Kelati hatte nach Vorarbeit Asllani schließlich mit dem 5:0-Endstand keine Mühe (90.).

Irres Finish in Frankfurt

Das Duell der Tabellennachbarn endete mit einem unterhaltsamen 3:2-Erfolg für die heimischen Frankfurter, der FSV drehte dabei in den Schlussminuten in Unterzahl einen Rückstand. Doch der Reihe nach: Die Gäste gingen durch Pepic, der von einem unglücklichen Rettungsversuch des Keeper profitierte, mit 1:0 in Führung (19.). Pepic köpfte später noch an die Latte. So konnte der FSV kurz vor der Pause ausgleichen: Peters verwertete einen Foulelfmeter zum 1:1 (45.+1). In Durchgang zwei war es erneut ein Patzer von FSV-Keeper Hanin, der sich nach einem langen Ball verschätzte, der Bahlingen das 2:1 durch Mourad bescherte (48.). Die Frankfurter waren um eine Antwort bemüht, sahen zehn Minuten vor dem Ende aber die Rote Karte gegen Knothe, der als letzter Mann am Trikot zog. Doch die Partie kannte noch eine Pointe: Hirst war in Folge einer Ecke mit dem 2:2 für den FSV zur Stelle (90.), ebenfalls nach einer Ecke war es schon in der Nachspielzeit Ünlücifci, der das umjubelte 3:2 herstellte - diesmal zeigte sich BSC-Keeper Geng nicht auf der Höhe (90.+3).

Freiberg jubelt über klaren Erfolg

Wichtige drei Zähler im Keller holte der SGV Freiberg mit einem 4:0-Erfolg gegen den FSV Mainz 05 II. Überraschend führten die abstiegsbedrohten Freiberger schon zur Pause mit 3:0: Senkbeil stellte nach zehn Minuten auf 1:0, Sökler legte Mitte der Hälfte das 2:0 nach (22.). In der Schlussphase traf Gerezgiher zum 3:0 (38.). In Durchgang zwei sorgte ein Eigentor von Bulic für das 4:0 der Freiberger (69.).

Steinbach erneut fahrlässig

Der TSV Steinbach Haiger wollte sich bei Kellerkind VfR Aalen den Druck auf den SSV Ulm erhöhen, das gelang, trotz Ulmer Niederlage, durch das 0:0 nur bedingt. Es war, wie zuletzt häufiger der Fall, ein fahrlässiger Steinbacher Umgang mit Chancen, der dazu führte, dass es in dieser Partie torlos bleib. Auch nach Wiederanpfiff ging es weiter in diesem Muster: Steinbach drückte auf die Führung, der VfR stemmte sich dagegen. 14 Ecken führten zu keinem Erfolg der Gäste, so hatte die abstiegsbedrohte Heimelf kurz vor dem Ende gar durch Maiella den Coup auf dem Fuß, doch Keeper Ibrahim war zur Stelle.

Abstiegsduell am Sonntag

Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntag mit dem Duell der Schlusslichter. Ab 14 Uhr gastiert der SV Eintracht Trier bei RW Koblenz. Für beide bereits abgeschlagenen Teams womöglich die letzte Ausfahrt vor dem Abstieg in die Oberliga.