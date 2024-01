Ulm leiht VfB-Talent Kastanaras aus

Der SSV Ulm hat Thomas Kastanaras verpflichtet. Der Stürmer kommt vom VfB Stuttgart bis zum Saisonende.

Mit sechs Toren in acht Regionalliga-Spielen hat Thomas Kastanaras in dieser Saison sein Talent in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart unter Beweis gestellt - und damit den SSV Ulm auf sich aufmerksam gemacht. Die Donaustädter haben den gebürtigen Stuttgarter nun bis zum Saisonende ausgeliehen.

Kastanaras trägt seit 2012 das Trikot des VfB und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften. Besonders in der Saison 2021/22 sorgte der heute 20-Jährige in der U-19-Bundesliga für Aufsehen, als er in 20 Partien 26 Tore erzielte. In der vergangenen Saison kam er viermal in der Bundesliga zum Einsatz, gehörte in dieser Saison zwei weitere Male zum Profikader (ohne Einwechslung).

"Für die weitere Entwicklung von Thomas ist Spielpraxis von großer Bedeutung. Der SSV Ulm ist dafür als ambitionierter Drittligist eine sehr gute Adresse", sagt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Man werde die Entwicklung des Sturmtalents in den kommenden Monaten "aufmerksam verfolgen".

In Ulm freut man sich auf einen "einen hervorragend ausgebildeten Stürmer", der beim VfB "ein hohes Ansehen genießt", wie SSV-Geschäftsführer Markus Thiele in einer Mitteilung erklärt. "Er ist ein junger Spieler, der uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen kann, den wir aber auch in seiner weiteren Entwicklung unterstützen können."