Ulm gibt Maier dauerhaft an Steinbach Haiger ab

Christoph Maier wird nach seiner Leihe an den TSV Steinbach Haiger nicht mehr zum SSV Ulm 1846 zurückkehren, sondern bei den Mittelhessen bleiben. Der 24-jährige Mittelfeldspieler absolvierte 2023/24 insgesamt 31 Regionalliga-Partien für Steinbach. Maier erholt sich derzeit noch von einer Schulter-Operation, doch davon unberührt freut sich Sport-Geschäftsführer Giuseppe Lepore über die Festverpflichtung: "Christoph Maier bringt eine vorbildliche Mentalität, einen unbändigen Willen, Mut und eine sehr große Leidenschaft auf den Platz - seine Tugenden, diese Stärke, wollten wir in der neuen Saison weiter in unseren Reihen wissen und es ist eine große Freude, dass es uns gelungen ist, Chris davon zu überzeugen, gemeinsam die sportlichen Herausforderungen der Zukunft anzupacken."