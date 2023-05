SSV Ulm 1846 fixiert mit Machtdemonstration gegen die SG Barockstadt den Aufstieg

Der SSV Ulm 1846 hat am Samstag den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert. Ihre eigenen Hausaufgaben erledigten die "Spatzen" mit einem bärenstarken Auftritt gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Den Rest erledigte Balingen gegen die TSG Hoffenheim II.

Dem SSV Ulm 1846 bot sich am Samstag die Chance, vorzeitig aufzusteigen, was auch daran hing, ob Verfolger TSG Hoffenheim II bei der TSG Balingen patzte. Natürlich galt es für die Elf von Thomas Wörle gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz auch die eigenen Hausaufgaben zuverlässig zu erledigen. Im Vergleich zum 3:2 gegen den VfB Stuttgart II nahm Wörle keine Änderungen in seiner Startaufstellung vor.

Fulda trennte sich zuletzt 1:1 vom FSV Frankfurt. SGB-Trainer Sedat Gören ließ im Donaustadion Rummel und Gaudermann für Ziga und Löbig auflaufen.

Nach Anpfiff suchte Ulm sofort den Weg nach vorne, entfaltete zunächst bei hohen Bällen Gefahr. In der 11. Minute hatte Jann die Führung auf dem Fuß, doch nach weitem Ball von Stoll schoss der heimische Flügelstürmer frei vor SGB-Torwart Wolf flach knapp vorbei.

Chessa leitet Schützenfest ein

Kurz darauf war Jann nach Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte wieder frei durch, diesmal probierte er es mit einem Lupfer, doch wieder ging das Leder hauchzart vorbei. Der Führungstreffer der hochüberlegenen "Spatzen" schien eine Frage der Zeit zu sein.

Doch auch bei einem Distanzschuss von Geyer und nach einer Hacken-Ablage von Röser, die Chessa knapp verpasste, fehlte das letzte Quäntchen.

In der 33. Minute fuhren die "Spatzen" ihren verdienten Lohn ein: Rösch behauptete rechts robust den Ball, steckte durch auf Chessa, der mit einem Flachschuss vollstreckte. Vier Zeigerumdrehungen später rettete Wolf gegen den durchgebrochenen Torschützen. Auch mit der Führung im Rücken spielte sich hier Ulmer Einbahnstraßen-Fußball ab.

Einzig die Chancenverwertung musste man bei den Hausherren kritisieren, doch mit Rösers Flachschuss kurz vor der Halbzeit zum 2:0 rückte auch dieses Manko in den Hintergrund. Mit einer hochverdienten 2:0-Führung ging es in die Pause.

Maier sattelt drauf

Nach Wiederanpfiff knüpfte Ulm an den starken ersten Durchgang an. Maier köpfte eine Flanke von Jann wuchtig zum 3:0 ins Netz (51.). Reichert verwandelte in der 56. Minute einen an Chessa verursachten Foulelfmeter, 4:0.

In Ulm war alles entschieden, der SSV nahm etwas das Tempo raus. Der Blick ging verstärkt nach Balingen, wo Verfolger TSG Hoffenheim II gefordert war und zu Beginn der zweiten Halbzeit in Rückstand geriet.

Hoffenheim II verlor tatsächlich in Balingen, Hansen köpfte in Minute 85 nach einem Eckball noch das 5:0 für Ulm ein. An der Donau konnte also die große Aufstiegsparty steigen, inklusive Platzsturm der über 10.000 Zuschauer.

Am kommenden Wochenende geht noch der letzte Spieltag der Regionalliga Südwest über die Bühne. Ulm fährt zu Steinbach Haiger, Fulda-Lehnerz empfängt den SGV Freiberg.