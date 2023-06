Sweep! Ulm wirft auch Bayern raus und steht in der Finalserie

ratiopharm Ulm hat nach Alba Berlin mit dem FC Bayern Basketball auch das zweite Schwergewicht aus den Play-offs geworfen und steht nach einem packenden Overtime-Sieg per Sweep in der Finalserie.

Nach zwei Auswärtssiegen zu Beginn der Halbfinal-Serie in München setzte sich ratiopharm Ulm auch im dritten Duell mit dem FC Bayern durch, gewann nach Overtime 104:102 und machte damit den nicht für möglich gehaltenen Sweep perfekt. Das Team von Anton Gavel steht somit als erster Finalist in diesen Play-offs fest und kann erstmals Meister werden.

Es war ein anfangs ausgeglichenes Spiel, in dem sich keines der beiden Teams absetzen konnte. Ulm hatte in Q1 Vorteile, die Bayern in Q2 - 46:43 zur Pause. Das mit der Augenhöhe änderte sich nach der Halbzeitpause so langsam. Die Hausherren kamen auf und bauten ihre Führung aus.

Furioses Bayern-Comeback in Q4

Ein 10:0-Lauf der Ulmer gegen Ende des dritten und zu Beginn des vierten Viertels rief FCB-Trainer Andrea Trinchieri auf den Plan. Und alle einschwörenden Sätze der Münchner fruchteten. Nach 16-Punkte-Rückstand krochen Winston, Obst & Co. Punkt um Punkt heran und gingen zwei Minuten vor Schluss sogar in Führung.

Ulm leistete sich in dieser Phase zahllose Ballverluste, Coach Gavel setzte draußen eine zusehends sorgenvolle Miene auf. Doch irgendwie schafften es die Donaustädter in die Verlängerung.

Trinchieri-T in der Overtime - Italiener macht Abschied offiziell

Und dort zog ratiopharm abermals die Zügel an. Vor allem der Brasilianer Caboclo (22 Punkte) war nur schwer zu stoppen. Trinchieri bekam 77 Sekunden vor Schluss noch ein Technisches Foul aufgebrummt, was den Hausherren natürlich in die Karten spielte.

Dennoch: Es blieb bis zur letzten Sekunde bei elektrisierender Atmosphäre hochspannend. Am Ende kassierte der Ex-Meister, weil Obst einen letzten freien Dreier mit der Sirene nicht unterbrachte, per 102:104 den unerwarteten Sweep und nimmt somit nicht an der Finalserie teil. Trotz Pokalsieg eine ernüchternde Saison. "Es tut weh", sagte Nationalspieler Niels Giffey bei "MagentaSport".

Die Ulmer indes treffen im Kampf um die Meisterschaft auf die Telekom Baskets Bonn oder die MHP Riesen Ludwigsburg. In dieser Paarung führen die Rheinländer - ebenso wie Ulm noch nie Champion - mit 2:0-Siegen, auch hier ist also ein Sweep nicht unmöglich.

Trinchieri machte nach Spielende schließlich bei "MagentaSport" offiziell, was eigentlich schon erwartet worden war. Das dritte Duell mit Ulm war das letzte Spiel des Italieners als Bayern-Trainer.

Statistik zum dritten Halbfinal-Duell

ratiopharm Ulm - FC Bayern München 104:102 n.V. (29:22,17:21,28:19,18:30,12:10)

Punkte ratiopharm Ulm: Caboclo 22, Dos Santos 15, Hawley 13, Jallow 12, Klepeisz 12, Nunez 11, Paul 8, Christen 6, Herkenhoff 3, Zugic 2

FC Bayern München: Winston 22, Obst 19, Jaramaz 12, Weiler-Babb 10, Bonga 9, Giffey 8, Gillespie 7, Walden 7, Cheatham 4, Wimberg 4

Zuschauer: 6000