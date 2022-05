Bayern-Basketballer sichern nach Sieg gegen Ulm dritten Platz

Die Basketballer des FC Bayern München sind nach dem Euroleague-Aus gegen Barcelona in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Freitag gewann die Mannschaft von Andrea Trinchieri ihr Nachholspiel in der BBL bei ratiopharm Ulm mit 77:65 (39:32).

Bayerns Augustine Rubit gegen Ulms Jaron Blossomgame. IMAGO/Langer