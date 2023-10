Heim-Debakel für den Meister: Ulm kassiert gegen Ludwigsburg erste Saisonpleite

Am 5. Spieltag hagelte es für den bisherigen BBL-Spitzenreiter Ulm gegen das benachbarte Ludwigsburg die erste Saisonniederlage - und das mit knapp 30 Punkten Differenz. Aufsteiger Rasta Vechta hält Anschluss an die Tabellenspitze.

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben Meister ratiopharm Ulm überraschend deutlich die erste Saisonniederlage in der Basketball-Bundesliga zugefügt. Das Team von Trainer Josh King siegte am Samstag beim Titelverteidiger nach einem überzeugenden Schlussdurchgang mit 99:70 (39:35). Ulm bleibt mit einer Bilanz von 4-1 Siegen in der Spitzengruppe. Ludwigsburg (2:2) steht im Tabellen-Mittelfeld.

Der Titelverteidiger liegt in der Tabelle nun gleichauf mit den Niners Chemnitz, den EWE Baskets Oldenburg und Aufsteiger Rasta Vechta, die allesamt ebenfalls eine 4-1-Bilanz aufweisen. Chemnitz setzte seine Siegesserie auch gegen Schlusslicht Syntainics MBC aus Weißenfels fort, die Sachsen gewannen mit 74:65 (31:33), es war der vierte Erfolg nacheinander. Vechta holte ein 97:90 (79:79, 38:37) nach Verlängerung gegen die Basketball Löwen Braunschweig.

Im weiteren Verlauf des 5. Spieltags können zudem die Topteams Bayern München und Alba Berlin (jeweils 3:1) mit der Spitzengruppe gleichziehen.

Ulm bricht im vierten Viertel komplett ein

Der Champion aus Ulm starteten besser ins Match und führte nach zehn Minuten mit 20:14. Die Gäste kamen aber immer besser ins Spiel und lagen bereits zur Pause mit vier Zählern vorn. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Riesen überlegen und bauten den Vorsprung bis zum Ende des dritten Viertels auf 65:56 aus. Ein fulminantes letztes Viertel (34:14) der Ludwigsburger sorgte am Ende noch für ein Ulmer Heim-Debakel.

Im letzten Abschnitt brach der Meister völlig ein, gestattete dem Gegner unter anderem einen 15:0-Lauf. L.J. Figueroa war mit 16 Punkten Ulms bester Werfer, Silas Melson kam für Ludwigsburg auf 20 Zähler.

Für Ulm war es in der jüngeren Vergangenheit nicht die erste schmerzhafte Niederlage gegen Ludwigsburg. Sechs der vergangenen sieben Duelle gewannen die Riesen, im BBL-Halbfinale 2020 und auch im Viertelfinale 2022 scheiterte Ulm am Nachbarn.

ratiopharm Ulm - MHP Riesen Ludwigsburg 70:99 (35:39)

Beste Werfer für Ulm: Figueroa (16 Punkte), de Paula (14), Nunez (11)

Beste Werfer für Ludwigsburg: Melson (20), Buie (17), Graves (13), Lewis (10), Childs (10)

Zuschauer: 6000

Rasta Vechta - Basketball Löwen Braunschweig 97:90 n.V.(79:79, 38:37)

Beste Werfer für Vechta: Iwundu (24 Punkte), Kuhse (17), Schwieger (17), Ferner (14), Grünloh (14)

Beste Werfer für Braunschweig: Bango (23), Rorie (21), Zylka (10)

Zuschauer: 3000

MLP Academics Heidelberg - Hamburg Towers 73:88 (33:48)

Beste Werfer für Heidelberg: Mcguirl 17, Hundt 14, Coleman 10, Lasisi 8, Kesteloot 7, Zipser 7, Carroll 5, Whaley 4, Keßen 1

Beste Werfer für Hamburg: Durham 21, Hinrichs 17, Christmas 15, King 14, Dziewa 12, Hughes 6, Krause 3

Zuschauer: 3718