Dank Doppelpacker Chessa: Ulms Lauf geht weiter

Aufsteiger Ulm sorgt in der 3. Liga weiter für Furore. Der SSV siegte am Sonntag dank Chessa gegen Essen und beißt sich weiter oben fest.

Ulms Trainer Thomas Wörle setzte auf die dieselbe Elf, die in der vergangenen Woche 2:0 bei Waldhof Mannheim gewonnen hatte. Essen-Coach Christoph Dabrowski tauschte dagegen nach dem 0:0 gegen Jahn Regensburg einmal: Doumbouya begann im Sturmzentrum für Berlinski (Bank).

Chessas Freistoß findet den Weg ins Tor

Es gab in dieser Partie keine Anlaufzeit, beide Mannschaften spielten direkt nach vorne. Zwingender waren die Ulmer, die durch Rösch eine erste gute Chance hatten (9.). Die Hausherren blieben auf dem Gaspedal - und belohnten sich durch einen Standard: Den Freistoß von Chessa fälschte Müsel unhaltbar für Keeper Golz ab (19.).

Die Führung war verdient, denn der Aufsteiger investierte mehr in das Spiel. Essen suchte zwar auch munter den Weg nach vorne, allerdings fehlte es etwas an Durchschlagskraft, weshalb die klaren Chancen für die Gäste im ersten Durchgang ausblieben. Ulm, das defensiv sehr gut stand, hatte sogar noch die Chance auf den zweiten Treffer, doch Scienza scheiterte mit seinem Schlenzer an Golz (45.+1). Somit blieb es beim 1:0 nach 45 Minuten.

Turblente Schlussphase mit zwei Toren

In der zweiten Hälfte ging es zunächst eher ruhig zu, Chancen waren hüben wie drüben Mangelware. Gästecoach Dabrowski griff somit ein und brachte in der 69. Minute mit Bastians, Vonic und Berlinski für Wiegel, Doumbouya und Brumme drei frische Kräfte. Natürlich wurde es offensiver bei den Gästen, die zu fast gar keinen Torchancen kamen.

Gegen Ende der Partie ging es aber noch einmal richtig rund: Nachdem Müsel die große Chance zum Ausgleich ausgelassen hatte (79.), schnürte auf der Gegenseite Chessa den Doppelpack und stellte auf 2:0 (80.). Es sah nach der Entscheidung aus, aber Essen kam kurz vor Schluss wieder ran: Sapinas Distanzschuss wurde von Ludwig leicht abgefälscht und ging somit über SSV-Schlussmann Ortag in die Maschen (90.).

Die Gastgeber ließen anschließend die Riesenchance zum 3:1 aus, Higl traf das leere Tor nicht (90.). Es sollte aus Ulmer Sicht nicht bestraft werden, denn es blieb beim 2:1 und der Aufsteiger, der aus den vergangenen fünf Spielen nun 13 Punkte holte, setzt sich weiter oben fest.

Für den SSV Ulm geht es am Samstag (30.09., 14 Uhr) beim FC Ingolstadt weiter. Rot-Weiss Essen muss bereits am Mittwoch (27.09., 19 Uhr) im Landespokal beim SC St. Tönis ran, bevor am Sonntag (01.10., 13.30 Uhr) das nächste Heimspiel in der Liga gegen Dynamo Dresden ansteht.