Crailsheim überrascht zu Beginn: Ulm siegt mit Mühe gegen Tabellenletzten

Für Meister Ulm ging es im Heimspiel mit Crailsheim darum, an Chemnitz dranzubleiben - was klappte, wenn auch wenig souverän. Etwas weiter unten in der Tabelle schlugen die Bamberg Baskets die Löwen aus Braunschweig.

Maurice Stuckey (re.) und Crailsheim forderten den Meister ordentlich. IMAGO/Nordphoto