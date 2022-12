Zum Ende des Auswärts-Marathons: Alba dominiert in Ulm

Im dritten Auswärtsspiel innerhalb von fünf Tagen gilt es für Alba Berlin, die letzten Reserven zu mobilisieren, um mit einem Sieg in Ulm den Platz in der Spitzengruppe der BBL zu verteidigen.

In Ulm fiel der Sieg der Berliner dann relativ klar aus. Alba setzte sich ungefährdet mit 110:83 (62:36) durch und festigte so den zweiten Tabellenplatz - punktgleich mit Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn, der am Samstag locker in Crailsheim gewonnen hatte (99:83).

Topscorer der Partie war Luke Sikma mit 22 Punkten, während auf Ulmer Seite Yago Mateus dos Santos mit 18 Zählern glänzte.

Damit setzt sich Alba Saison der zwei Gesichter fort: Während der Meister in der BBL meist abliefert, läuft es in der EuroLeague äußerst schlecht - dort verlor das Team von Coach Israel Gonzalez die vergangenen elf Partien und ist Schlusslicht der Tabelle.