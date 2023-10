Ulm feiert Sieg im Spitzenspiel gegen Alba - Aufsteiger Vechta bleibt ungeschlagen

Das BBL-Topspiel am 3. Spieltag geht an den Meister: Ulm gewann dank einer starken Schlussphase mit 100:88 gegen Alba Berlin und hat damit ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesendet. Auch Aufsteiger Vechta feierte den dritten Sieg im dritten Spiel.

Alba Berlin hat im dritten Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga seine erste Niederlage kassiert. Am Samstagabend verlor der Hauptstadtklub beim deutschen Meister ratiopharm Ulm nach einer schwachen Schlussphase mit 88:100 (52:49). Beste Berliner Werfer waren Weltmeister Johannes Thiemann mit 19 und Matt Thomas mit 16 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste wie schon bei der Euroleague-Pleite am Donnerstag beim FC Bayern München auf die verletzten Center Yanni Wetzell und Khalifa Koumadje verzichten. Zudem fehlte Tim Schneider. Die Partie begann wegen technischer Probleme mit einer mehr als zehnminütigen Verspätung. Das schien Alba aber nicht zu stören, sie gingen gleich mit 6:2 in Führung, aber Ulm antwortete prompt.

Doch gegen Ende des ersten Viertels konnten sich die Gäste erstmals zweistellig absetzen (27:17). In einer hektischen Phase kurz vor der Pause verspielte Alba dann aber den Vorsprung fast wieder. Zum Ende des dritten Viertels war die Partie endgültig wieder ausgeglichen (68:68).

Das war auch noch knapp vier Minuten vor der Schlusssirene der Fall (83:82 Ulm), doch in den letzten Minuten ging bei den Gästen gar nichts mehr. Ulm spielte sich in einen Rausch und zog mit einem 11:0-Lauf davon. Der Schlussabschnitt ging schließlich mit 32:20 an die Hausherren, die den dritten Sieg im dritten Spiel feierten. Bester Punktesammler bei Ulm war Karim Jallow (18), auch Juan Nunez (17) oder L.J. Figueroa (13) lieferten in der Schlussphase - Letzterer unter anderem mit einem Alley-Oop sowie einem Dreier - wichtige Punkte.

Vechta ohne Probleme - Göttingen siegt in Overtime

Tabellenführer sind die Ulmer allerdings nicht. Diese Ehre gebührt Stand Samstagabend Aufsteiger Rasta Vechta, der gegen Tübingen einen 103:72-Blowout-Sieg feierte - ebenfalls der dritte Sieg im dritten Spiel. Bereits im ersten Viertel setzten sich die Hausherren zweistellig ab, im weiteren Spielverlauf ließen sie unter anderem dank Joel Aminu (24 Punkte, 5/8 Dreier) nichts mehr anbrennen.

Heidelberg blieb dagegen auch im dritten Spiel sieglos, gegen Oldenburg kassierte das Team von Head Coach Joonas Iisalo eine 83:92-Niederlage. Spektakulär ging es in Göttingen zur Sache: Das erste Saisonspiel der BG fand erst nach doppelter Overtime einen Sieger, Zach Ensminger (22 Punkte) setzte einem 8:0-Lauf per Dreier zum vorentscheidenden 108:101 47 Sekunden vor dem Ende die Krone auf. Am Ende gewann Göttingen mit 110:104, bester Scorer war Bodie Hume mit 30 Zählern.

BG Göttingen - Hakro Merlins Crailsheim 110:104 n.2.V. (26:17,13:27,21:21,30:25,9:9,11:5)

Punkte BG Göttingen: Hume 30, Ensminger 22, Gibson 19, Silins 10, Anticevich 8, Burns 8, Mönninghoff 6, Rich 6, Zugic 1 Hakro Merlins Crailsheim: Westermann 24, Cook 22, Stuckey 13, Bleck 11, Murray-Boyles 11, Smith 11, Kindzeka 5, Wulff 3, Baggette 2, Oduro 2 Zuschauer: 3013



ratiopharm Ulm - Alba Berlin 100:88 (20:27,29:25,19:16,32:20)

Punkte ratiopharm Ulm: Jallow 18, Nunez 17, De Paula 14, Figueroa 13, Mathias 12, Williams 12, Dadiet 8, Bretzel 6 Alba Berlin: Thiemann 19, Thomas 16, Brown 12, Mattisseck 12, Olinde 9, Delow 6, Spagnolo 6, Nikic 5, Samar 3 Zuschauer: 6000



MLP Academics Heidelberg - EWE Baskets Oldenburg 83:92 (22:26,18:20,22:23,21:23)

Punkte MLP Academics Heidelberg: Kesteloot 16, Lasisi 15, Mcguirl 13, Carroll 10, Keßen 9, Zipser 7, Würzner 6, Whaley 4, Hundt 3 EWE Baskets Oldenburg: D. Russell 21, Williams 21, Manning Jr. 18, Chapman 10, Schoormann 8, Foster 5, Wank 5, Agbakoko 2, Izundu 2 Zuschauer: 3169



Rasta Vechta - Walter Tigers Tübingen 103:72 (32:20,23:22,25:16,23:14)

Punkte Rasta Vechta: Aminu 24, Grünloh 14, Iwundu 14, Flanigan 12, Schwieger 9, Williams 7, Diallo 6, Kuhse 6, Reaves 5, Ferner 4, van Slooten 2 Walter Tigers Tübingen: Jackson 16, Boeheim 12, Otto 12, Philipps 9, Akobundu-Ehiogu 7, Ersek 5, Kivimäki 5, Jönke 3, Lanmüller 3 Zuschauer: 3140