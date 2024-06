Ulm erhofft sich "mehr Dynamik" von Dresdens Meier

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat seinen zweiten Neuzugang präsentiert. Wie Niklas Kölle ist Jonathan Meier für die Position des linken Schienenspielers eingeplant. Der 24-Jährige kommt aus Dresden.

Mit der SG Dynamo Dresden wäre Jonathan Meier in der vergangenen Saison am liebsten selbst in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Doch nach einer katastrophalen Rückrunde mussten sich die Sachsen, in der Hinrunden-Tabelle noch Tabellen-Zweiter, geschlagen geben - unter anderem dem SSV Ulm 1846 Fußball, der eine Halbserie nach Maß erlebte und den Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga bejubelte. Nun haben die Spatzen zugeschlagen und nehmen den 24-Jährigen mit ins Unterhaus.

An der Donau unterschreibt der gebürtige Münchner, der beim TSV 1860 sowie dem FC Bayern ausgebildet wurde, einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026. "Die Gespräche mit dem SSV Ulm 1846 Fussball waren von Beginn an sehr vertrauensvoll und ich habe gespürt, dass der Verein sich sehr um mich bemüht hat", freut sich Meier. "Als ich in der letzten Saison mit Dynamo Dresden im Donaustadion gespielt habe, konnte ich auch schon spüren, welche Stimmung und Energie dieses Stadion und die Fans entfachen können. Nun freue ich mich auf die neue Aufgabe in der 2. Bundesliga und möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen."

Wie Kölle auf der linken Seite beheimatet

Meier, der für die SGD sowie Hansa Rostock 89 Einsätze in der 3. Liga sowie 18 Spiele in der 2. Bundesliga sammelte, ist der zweite Sommer-Neuzugang der Ulmer - und wie der zuvor verpflichtete Niklas Kölle auf der linken Außenbahn beheimatet, allerdings etwas defensiver eingestellt als der ehemalige Duisburger. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele erhofft sich, dass der Neue "nochmals Dynamik in unser Spiel" bringt. "Auch persönlich hat er uns überzeugt und passt sehr gut in unsere Mannschaft. Wir begrüßen ihn in Ulm und freuen uns, dass er sich für den SSV entschieden hat."