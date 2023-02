Ulm bereit für den Titelkampf: "Haben noch einen Weg vor uns"

Regionalliga-Spitzenreiter SSV Ulm 1846 ist aus dem Trainingslager zurück. Der Zusammenhalt ist gewachsen, die "Spatzen" sehen sich gewappnet für den Re-Start.

Der SSV Ulm 1846 ist zurück in Deutschland. Sieben Tage lang hat sich der Tabellenführer der Regionalliga Südwest im Trainingslager in der Türkei auf die Titelmission vorbereitet. "Es waren gelungene Tage, die Bedingungen waren top", sagte Geschäftsführer Markus Thiele. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, die Reise anzutreten. Der Abflug der Ulmer war einen Tag nach dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion um Gaziantep. Vor Ort, etwa 600 Kilometer entfernt und zwischen Hotel und Trainingsgelände, bekam die Mannschaft davon allerdings kaum etwas mit.

Kurzfristig hatte Mittelfeldspieler Andreas Ludwig erkrankt die Reise absagen müssen, dafür war U-19-Spieler Niklas Ambrosius dabei. Mit 24 Mann bestritt der SSV täglich seine beiden Trainingseinheiten.

Zwei Testspiele standen zudem auf dem Programm. Das Resultat: Ein 2:0-Sieg gegen den rumänischen Zweitligisten Otelul Galati und ein 1:2 gegen den usbekischen Erstligisten Bunyodkor Taschkent. "Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie die Mannschaft mitzieht und mit wie viel Energie sie auf dem Platz steht", zog Trainer Thomas Wörle sein Fazit. Inhaltlich sei man einige Schritte vorangekommen, "in einigen Bereichen sind wir schon echt gut unterwegs, in anderen müssen wir noch zulegen." Kapitän Johannes Reichert spricht von Nuancen - wie der Entscheidungsfindung im letzten Spieldrittel und der notwendigen Wettkampfhärte.

Positive Bilanz

Rundum zieht man beim SSV eine sehr positive Bilanz. Reichert sagte: "Wir sind noch näher zusammengerückt, weil wir wissen, dass es ein entscheidender Faktor bei den letzten 14 Spielen sein wird, dass wir als Team funktionieren." Verletzt hat sich in der Türkei niemand. Bis auf punktuelle Ausnahmen waren bei den Einheiten fast immer alle Kicker an Bord. Nur Offensivspieler Dennis de Sousa Oelsner, der in der Hinrunde eine OP am Sprunggelenk hatte, trainierte meist individuell.

Die erste Herausforderung in Deutschland haben die Ulmer mit dem vierten Vorbereitungsspiel schon hinter sich. Weil die Partie auf Rasen stattfinden sollte, spielten die Ulmer gegen den Bahlinger SC am Kaiserstuhl. Nach 105 Minuten - zweimal 40 plus einmal 25 - endete das Spiel 3:2 für Ulm. Aus Sicht des Trainers ein sehr guter Test gegen den Ligakonkurrenten, in dem die Mannschaft auch den von Wörle geforderten Siegeswillen bestätigte und einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand drehte. "Aber wir haben noch einen Weg vor uns", betont Wörle. Die Generalprobe vor dem Ligastart in Worms (5. März) steigt an diesem Samstag beim bayerischen Regionalligisten SV Heimstetten (14 Uhr).