Ullrich trotz Dopinggeständnis: "Der Titel steht mir zu"

Einst war Jan Ullrich gefeierter Radstar, dann folgte der Absturz. Jetzt will der 49-Jährige reinen Tisch machen und gab erstmals zu, gedopt zu haben. Als verdienten Tour-Sieger sieht er sich aber noch immer.

Auch dank Jan Ullrich erlebte der Radsport Ende der 1990er Jahre in Deutschland einen Boom sondergleichen, Millionen Fans fieberten an den Bildschirmen und am Streckenrand mit dem Rad-Star mit. 1997 erklomm er schließlich mit dem Gesamtsieg bei der Tour de France den Gipfel.

Inzwischen ist aber klar, Ullrich hatte bereits damals gedopt. Das gab er am Rande der Vorstellung der Dokumentarserie "Jan Ullrich - Der Gejagte" (ab 28. November bei "Prime Video") erstmals zu. Brisant: Ullrich bestätigte, dass er 1996 erstmals zu unerlaubten Substanzen gegriffen hat, also bereits ein Jahr vor seinem größten Erfolg.

Sein unfreiwilliges Karriereende kam für Ullrich 2006, als er als Kunde des Doping-Arztes Eufemiano Fuentes enttarnt worden war. In den folgenden Jahren ging es bergab: 2012 wurde er vom Internationalen Sportgerichtshof CAS für zwei Jahre gesperrt, zudem wurden ihm diverse Erfolge zwischen 2005 und 2006 aberkannt. Seine zwei größten Titel hat er aber noch: Den Olympiasieg 2000 und eben den Tour-Sieg 1997.

Was wird aus Ullrichs Tour-Sieg 1997?

Ullrich selbst sieht sich weiterhin als verdienter Sieger der Tour. "Ich weiß, was ich unter den damaligen Verhältnissen geleistet habe", sagte der 49-Jährige in einer Medienrunde und betonte: "In meinem Herzen bin ich Tour-de-France-Sieger." Ob es auch so bleibt, muss sich ob seines Dopinggeständnisses aber noch zeigen.

Ein Blick zurück zeigt, dass beides möglich ist: Ullrichs einstigem Dauer-Rivalen Lance Armstrong wurden nach dessen lebenslanger Sperre im Jahr 2013 alle sieben Tour-Siege (1999 bis 2005) aberkannt. Dagegen wird Bjarne Riis, der 2007 Doping gestanden hatte, noch immer als Gesamtsieger 1996 geführt. "Es müssen andere entscheiden", sagte Ullrich mit Blick darauf und wiederholte: "Ich persönlich glaube, mir steht der Titel zu."

Seine olympische Goldmedaille wird er auf jeden Fall behalten dürfen, denn in diesem Fall greift die zehnjährige Verjährungsfrist des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) für Doping-Vergehen - laut dieser ist der Fall nämlich schon verjährt.