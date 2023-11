Ullrich fehlt Gladbach bis zum Jahresende

Abwehrspieler Lukas Ullrich hat sich an der Schulter verletzt und wird Borussia Mönchengladbach in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

Im Sommer kam Lukas Ullrich von Hertha BSC nach Mönchengladbach, so richtig konnte sich der U-20-Nationalspieler bei seinem neuen Klub aber noch nicht in Szene setzen - und wird dies bis Jahresende auch nicht mehr machen können. Ullrich fehlt "bis zum Ende des Jahres", wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte.

Der 19-Jährige hat sich an der Schulter verletzt und wurde bereits am Montag "in einer Spezialklinik in Berlin von einem führenden Schulter-Spezialisten operiert", wie Gladbach bekanntgab.

Ullrich, auf der linken Abwehrseite mit Drang nach vorne beheimatet, feierte Ende August beim 0:2 im Nachbarschaftsduell mit Bayer 04 Leverkusen sein Bundesligadebüt, als er in der 88. Minute eingewechselt wurde. Auch beim 1:2 gegen den FC Bayern durfte er ab der 73. Minute mitwirken und stand gegen Heidenheim (2:1) im Kader.

Für die U 23 der Fohlen lief Ullrich, der von der U 17 bis zur U 20 bislang sämtliche Junioren-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen hat, in dieser Spielzeit in der Regionalliga West achtmal auf.