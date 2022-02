Ukrainische Liga offiziell unterbrochen

Die ukrainische Liga "VBet Liha" ist offiziell unterbrochen worden. Das gab der ukrainische Verband am Donnerstag bekannt.

Das bestätigte die "UAF" in einer Pressemitteilung, die auf der offiziellen Website veröffentlicht wurde. "Aufgrund der Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine wurde die ukrainische Meisterschaft ausgesetzt", heißt es weiter. Am Donnerstagmorgen hatte der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell angeordnet.

Tabellenführer in der ukrainischen Liga ist nach 18 gespielten Partien Schachtar Donezk mit zwei Punkten Vorsprung vor Dynamo Kiew. Das Team von Trainer Roberto de Zerbi trug seine Heimspiele wegen der politischen Unruhen bereits seit längerer Zeit in Kiew aus, Luhansk in Saporischschja in der Südukraine.

Eigentlich sollte die Winterpause an diesem Freitag mit einem Spiel des Abstiegskandidaten FK Minaj gegen den Tabellenvierten Sorja Luhansk beendet werden.