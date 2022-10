Ukraine wird in WM-Bewerbung von Spanien und Portugal eingebunden

Wie erwartet wird die Ukraine in die Bewerbung von Spanien und Portugal um die WM 2030 eingebunden. Präsident Selenskyj zeigte sich dankbar.

Die Kooperation gaben die drei Präsidenten der nationalen Fußballverbände am Mittwoch im schweizerischen Nyon bekannt. Die Bedingungen zur Teilnahme an der Bewerbung sollen zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden. Zunächst sollen ukrainische Vertreter in den Koordinierungsausschuss zur Vorbereitung aufgenommen werden. Englischen Medienberichten zufolge ist geplant, dass die Spiele einer WM-Gruppe in dem von Russland attackierten Land stattfinden.

Spanien und Portugal hatten ihre gemeinsame Bewerbung bereits 2019 angekündigt, die UEFA unterstützt die Kandidatur. Saudi-Arabien, Ägypten und Griechenland planen ebenfalls eine gemeinschaftliche Dreier-Bewerbung, Argentinien, Paraguay, Uruguay und Chile gar eine Vierer-Bewerbung. Die Entscheidung über die Ausrichter soll auf dem FIFA-Kongress 2024 fallen.

Selenskyj: "Mehr als ein Symbol"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würdigte die Entscheidung als großen Erfolg. "Die Bewerbung ist mehr als ein Symbol des Glaubens an unseren gemeinsamen Sieg", schrieb er bei Twitter. Die Ukraine werde "dank der Solidarität ihrer Partner Bestand haben, sich durchsetzen und neu aufgebaut werden". Er sei dankbar für die Unterstützung.

Der spanische Fußballverband schrieb auf seiner Website, die Entscheidung solle "durch den Fußball eine Quelle der Inspiration für die Gesellschaft sein, indem es eine Botschaft der Solidarität und Hoffnung aussendet".