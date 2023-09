Ukraine droht UEFA mit Boykott bei Wiederaufnahme russischer Teams

Am Dienstag verkündete die UEFA, Nachwuchsmannschaften aus Russland künftig wieder an verbandseigenen Wettbewerben teilnehmen zu lassen. Der ukrainische Fußballverband reagierte und kündigte einen Boykott an.

Die ukrainischen Nachwuchsteams werden UEFA-Wettbewerbe mit russischer Beteiligung boykottieren. IMAGO/Schüler