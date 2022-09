Ujah stoppt 96-Höhenflug - Paderborns Torfabrik produziert weiter

Am Zweitliga-Samstag hat Eintracht Braunschweig den Lauf des Rivalen aus Hannover gestoppt, Paderborns Torschmaschine lief gegen Regensburg einfach weiter. Keine Tore fielen in Karlsruhe.

Nielsen rettet Hannover zumindest einen Punkt

Eintracht Braunschweig hat am Samstagmittag die Mannschaft der Stunde in Liga 2 gestoppt: Im Niedersachsen-Derby bremste der BTSV Rivale Hannover 96, zuletzt mit vier Siegen am Stück, aus. Nach emotionalen 90 Minuten stand ein leistungsgerechtes 1:1. In einer Partie, die mitunter drei Alu-Treffer zu bieten hatte, brachte Ujah die Gäste in Führung (69.). Hannover antwortete mit wütenden Angriffen, die Nielsen in der Schlussviertelstunde belohnte (78.). 96 bleibt Fünfter, Braunschweig klettert vorerst auf Rang 16.

Paderborn machte schon 24 Tore

Tabellenführer Paderborn war andernorts direkt wieder im Flow - und schlug Jahn Regensburg (zum sechsten Mal in Folge ohne eigenes Tor!) hochverdient mit 3:0. Hoffmeier brachte die Hausherren bereits nach 21 Minuten in Führung, weitere Tore hätten bis zur Pause eigentlich folgen müssen. Nach dem Seitenwechsel spielte dem SCP auch der Platzverweis für Breitkreuz in die Karten (68.), den Leipertz nach einem Freistoß unmittelbar nutzte (69.). Den Deckel drauf machte schließlich Pieringer mit seinem fünften Saisontor (86.). Durch den klaren Heimsieg steht der Spitzenreiter nun bei 19 Punkten und 24:8 Toren.

Keine Tore in Karlsruhe

Einen Zweitliga-Nachmittag auf überschaubarem Niveau erlebten die Fans in Karlsruhe: Der heimische KSC und der 1. FC Heidenheim trennten sich nach einem highlightarmen Spiel mit 0:0. Nach einer Freistoß-Variante scheiterte Kapitän Gondorf bei den Gastgebern (38.). Nach dem Seitenwechsel ging Heidenheim vermeintlich in Führung, doch bei Kleindiensts Treffer war die Fahne zu Recht sofort oben (62.). In der Schlussphase hatten Kleindienst und Mainka noch Chancen, blieben aber ebenso glücklos.

Packende Schlussphase, doch HSV besiegt Kiel-Fluch

Der Hamburger SV hat seinen Zweitliga-Angstgegner am Freitagabend erstmals besiegt. Im neunten Anlauf gelang im Nordduell gegen Holstein Kiel ein Sieg - der allerdings auch ein wenig schmeichelhaft zustande kam. Holstein war im ersten Durchgang deutlich näher dran an der Führung, scheiterte aber immer wieder am stark aufgelegten Heuer Fernandes. Das Tor machte schließlich der HSV, Glatzel erzielte per Kopf sein fünftes Saisontor (39.). Mit der Führung im Rücken agierte der HSV dann deutlich kontrollierter und legte im zweiten Durchgang nach: Heyer nach einer Ecke (69.) und Reis mit einem feinen Solo (85.) erhöhten, ehe in der Nachspielzeit noch einmal kurz Spannung aufkeimte: Durch ein kurioses Eigentor von Heyer (90.+2) sowie ein Tor von Bartels (90.+3) kam Holstein auf 2:3 heran - aber nicht mehr zum Ausgleich.

Scherning kassiert erste Niederlage

Arminia Bielefeld hat die erste Niederlage unter Trainer Daniel Scherning kassiert. Im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg waren die Ostwestfalen nahe dran am Punktgewinn, verloren aber durch ein spätes Kopfballtor von Tempelmann (90.) mit 0:1. Der Sieg für die Franken war dabei vollauf verdient, bereits zuvor hatte Nürnberg die Partie bestimmt. Duah ließ mehrere Hochkaräter liegen, zudem wurde ein Tor des Schweizers vom VAR wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung einkassiert (52.).