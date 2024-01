Uhlig wird neuer Stripfing-Cheftrainer

Nach achteinhalb Jahren bei der Wiener Austria verabschiedet sich Maximilian Uhlig vom Verteilerkreis und heuert als Cheftrainer bei Zweitligist SV Stripfing an. Der 30-Jährige betreute zuletzt die Young Violets in der Regionalliga Ost und wechselt nun gemeinsam mit seinem Assistenten Florian Hart zum Kooperationsklub der "Veilchen".

Maximilian Uhlig verlässt die Wiener Austria nach achteinhalb Jahren und übernimmt ab sofort das Traineramt bei Zweitligist SV Stripfing/Weiden. Der 30-Jährige betreute seit vergangenem Sommer als Chefcoach die Young Violets und überwinterte mit ihnen in der Regionalliga Ost auf dem vierten Tabellenplatz. Nun wagt Uhlig gemeinsam mit seinem Assistenten Florian Hart den Sprung in die 2. Liga und folgt beim Kooperationsklub der Violetten auf Christian Wegleitner, der erst vor Kurzem als neuer Co-Trainer zur Kampfmannschaft der "Veilchen" wechselte. Der bisherige Co-Trainer Florian Sattler bleibt den Stripfingern dagegen erhalten.

"In den vergangenen Jahren habe ich vom Nachwuchs über die Akademie bis hin zu den Young Violets alle Stufen im Austria-Unterbau als Trainer durchlaufen und kennengelernt, konnte dabei sehr viel lernen. Jetzt folgt der nächste Step zu Stripfing in die 2. Liga, auf den ich mich sehr freue. Viele der Kooperationsspieler habe ich bereits selbst trainiert und kenne sie daher alle sehr gut, möglicherweise kommt das eine oder andere Talent der Young Violets bald dazu. Ich fühle mich mit der Austria und dem eingeschlagenen Weg sehr verbunden und identifiziere mich auch weiterhin zu 100 Prozent damit", sagt Uhlig in einer ersten Stellungnahme auf der "Vereinsseite".

Ortlechner freut Trainer-Transfer

Uhlig startete seine Trainerlaufbahn 2015 als U-11-Coach der Austria und war dann in den beiden Folgesaisons für die U 12 verantwortlich. Im Sommer 2020 stieg er zum Co-Trainer der U 18 auf, ehe er danach zwei Spielzeiten als Cheftrainer der U-16-Mannschaft fungierte. Seit vergangenem Sommer betreute er als Nachfolger von Harald Suchard die Young Violets nach deren Abstieg in die Regionalliga und leistete dort gute Arbeit. Sportdirektor Manuel Ortlechner freut der Aufstieg des Jungtrainers: "Dass mit Max Uhlig wieder ein Trainer aus unseren Reihen den Sprung in den Profifußball geschafft hat, ist ein sehr positives Zeichen und Bestätigung unseres Credos, Spieler und Trainer auszubilden. Wir freuen uns über diese Entscheidung und ich bin davon überzeugt, dass nicht nur Max und Florian Hart persönlich davon profitieren, sondern auch die Stripfinger Mannschaft und insbesondere unsere Kooperationsspieler."

Mit Alexander Grünwald stieg zuvor ein weiterer Ex-Profi der Austria bei Stripfing als Sportdirektor ein, der sich auf der "Vereinsseite der Stripfinger" über die Verpflichtung des neuen Trainerduos begeistert zeigt: "In meinen Gesprächen mit Max habe ich sofort gemerkt, wie sehr er für diese neue Aufgabe brennt. Mit ihm konnten wir einen der gefragtesten Trainer der jungen Trainergeneration für den SV Stripfing gewinnen. Maximilian kennt viele unserer jungen Spieler, hat diese teilweise bereits in der Austria Akademie trainiert. Florian Hart bringt neben seiner Eigenschaft als sehr engagierter Trainer auch viel Erfahrung als aktiver Spieler mit, dieser Mix ist perfekt für uns. (...) Ich freue mich, dass dieses Trainerteam den Weg mit uns gehen möchte und bin überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden."