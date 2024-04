Uhl wechselt nach Freiberg

Der SGV Freiberg hat sich für die kommende Saison die Dienste von Marius Uhl gesichert. Seit 2018 spielt der 24-jährige Abwehrakteur für den aktuellen Oberligisten FSV Hollenbach und ist dort Kapitän. Freiberg freut sich auf eine Führungspersönlichkeit, die darüber hinaus auch ein gewisses Maß an Flexibilität mitbringt, wie SGV-Sportdirektor Dieter Gerstung in einer Meldung ausführt: "Seine Attribute als Spieler und seine Fähigkeit, sowohl in der Innen- als auch Außenverteidigung zu spielen, haben uns überzeugt."