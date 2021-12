UFL wird offizieller Gaming-Partner der AS Monaco

Strikerz Inc. und UFL rüsten weiter auf: Der Free-to-Play-Titel hat die Partnerschaft mit der AS Monaco verkündet - der nächste Coup der Fußballsimulation.

Entwickler Strikerz Inc. untermauert die eigene Ambition, eine echte Alternative zur FIFA-Reihe zu produzieren, seit Wochen mit Nachdruck. UFL machte zuletzt Schlagzeilen durch eine Kooperation mit Borussia Mönchengladbach, zuvor wurde eine Partnerschaft mit der FIFPRO verkündet - auch der Profifußball scheint an den kommenden Titel zu glauben.

Der nächste Coup der Fußballsimulation folgte am Freitag, Strikerz Inc. teilte eine Partnerschaft mit der AS Monaco mit - diesmal wurden sogar konkrete Inhalte kommuniziert. So soll UFL von der Sichtbarkeit auf den monegassischen Accounts in den sozialen Netzwerken profitieren, auch regelmäßige Übertragungen auf dem Twitch-Kanal des Ligue 1-Klubs gehört zum Paket.

"Die Philosophie des Klubs gleicht unserer"

In diesem Rahmen sollen auch Partien gegen die Spieler der eSport-Abteilung der AS aus- und übertragen werden. Somit avancieren Stars wie Wissam Ben Yedder, Cesc Fàbregas oder der deutsche EM-Fahrer Kevin Volland zu den Gesichtern von UFL. Der Free-to-Play-Titel, der sich schon seit 2016 in der Produktion befindet, generiert in den vergangenen Wochen durch eine stetige Flut an Ankündigungen einigen Hype.

"Wir sind stolz, die AS Monaco als unseren offiziellen Partner willkommen zu heißen", wird Strikerz Inc.-CEO Eugene Nashilov in einer Pressemitteilung zitiert. "Wir glauben, dass Strikerz Inc. und die AS Monaco dieselben Werte teilen, die Philosophie des Klubs gleicht unserer."

Vonseiten des Vereins aus dem Fürstentum wird UFL als "innovatives Videospiel" angepriesen, das das eigene "digitale Image" prägen soll.

