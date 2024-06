UFL: Strikerz Inc. kündigt zweite offene Beta an

Nach der Beta ist vor der Beta - lautet zumindest das Motto bei UFL-Entwickler Strikerz Inc.. Kurz nach dem ersten Testwochenende kündigte das Studio bereits die zweite Runde an.

Zwei Wochen ist es her, dass Strikerz Inc. die Fußballsimulation UFL erstmals der breiten Masse zugänglich machte. Ausruhen will der Entwickler sich darauf allerdings nicht. Nur kurz nach dem positiven Fazit zur ersten offenen Beta kündigte das Studio mit Hauptsitz auf Malta in den sozialen Medien den nächsten Testlauf zum kommenden EA-Konkurrenten an.

Alte Teams, neues Spiel

Im August soll UFL erneut die Pforten öffnen und im erprobten Format getestet werden. Das heißt konkret: Ein Wochenende lang können alle Interessenten sich die Beta herunterladen und anspielen - wobei Spieler des ersten Testzeitraums ein kleines Schmankerl erhalten. Denn die erstellten Klubs aus der offenen Beta Anfang Juni bleiben erhalten und der erzielte Fortschritt in Form von verpflichteten Spielern und gezogenen Karten-Skins kann nahtlos fortgeführt werden.

Änderungen soll es aber dennoch nicht zu knapp geben. So verriet Strikerz Inc. in einer Antwort auf den Ankündigungs-Post auf X, einen überarbeiteten Build des Spiels zu präsentieren. Dieser dürfte zu einem gewichtigen Teil auch vom Feedback der Spieler zur ersten offene Beta beeinflusst sein. Schließlich hat sich das Studio bei der UFL-Entwicklung auf die Fahne geschrieben, die Community einzubeziehen, und im Zuge des Test-Wochenendes mehrfach darum gebeten, an einer Umfrage zu Rückmeldungen bezüglich des Spiels teilzunehmen.

Was genau sich hinter der überarbeiteten Beta versteckt und ob etwa die von uns wahrgenommenen Macken behoben werden, ließ der Entwickler allerdings offen. So auch den Zeitraum der kommenden Testphase. "Zeitnah" wolle man diesen und weitere genauere Informationen mitteilen.