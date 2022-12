UFL kündigt Release-Zeitraum und ausführliche Gameplay-Demo an

Seit November ist es still geworden um UFL. Zu Weihnachten beschenkte Entwickler Strickerz Inc. seine Fans nun aber mit einem Update.

Cristiano Ronaldo ist der wohl prominenteste Markenbotschafter von UFL. Strikerz Inc.

Einmal mehr war es CEO Eugene Nashilov, der via Twitter in einem Q&A auf Fragen der Community einging. Ganz vorne mit dabei: Die Frage nach dem Releasedatum des FIFA-Konkurrenten, der ursprünglich bereits 2022 erscheinen sollte, aber wegen Qualitätsbedenken verschoben worden war. Nun soll die Fußballsimulation im dritten oder vierten Quartal in 2023 auf den Markt kommen.

Konsolen-Bestimmungen und Konkurrenz verzögern Release

Eine auf den ersten Blick etwas vage anmutende Aussage Nashilovs, der diese in der Folge jedoch begründete: "Wir arbeiten weiterhin an einigen Features, die mit Animationen, der Technik und KI zu tun haben. Das erschwert die Vorhersehbarkeit", so der Strikerz-Inc.-Verantwortliche. Weiterhin bringe es "viele Richtlinien mit sich, auf Konsolen zu veröffentlichen", auf die er "aufgrund von Bestimmungen" jedoch nicht weiter eingehen dürfe.

Wir müssen sehr aufmerksam vorgehen, weil es in diesem Spiel keine zweiten Chancen gibt. Eugene Nashilov, CEO Strikerz Inc.

Zu guter Letzt spielt laut Nashilov auch die Konkurrenz eine Rolle: "2023 wird ein Fußball-Jahr: EA veröffentlicht einen Titel unter neuem Namen. Konami plant ebenfalls nicht, die Szene zu verlassen. Wir müssen sehr umsichtig vorgehen, weil es in diesem Spiel keine zweiten Chancen gibt. Deshalb müssen wir ein paar Geheimnisse bewahren."

Gelüftet werden könnten diese zu Teilen allerdings bereits im März. Dann will Strikerz Inc. eine ausführliche Gameplay-Demo präsentieren - und noch mehr: "Wir planen, ein volles Match zu zeigen, ohne jegliche Bearbeitung. Außerdem werden wir in Dinge vorstoßen, über die wir vorher nicht geredet haben."