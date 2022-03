UFL: Keine Entwicklungspause trotz Funkstille

Die UFL-Macher haben sich am Donnerstag erstmals seit Februar gemeldet und an die Fans gewandt - die Entwicklung der Fußball-Simulation ist nicht pausiert.

Mit einem Antikriegs-Statement hatte Strikerz Inc. am 27. Februar auf die russische Invasion der Ukraine reagiert. "Wir fordern Frieden für Ukrainer, Russen und Belarussen. Wir fordern Frieden für die Welt!", hatte der Entwickler damals proklamiert. Im Anschluss stellte er die öffentliche Kommunikation fast einen Monat lang ein.

Die Befürchtung lag nahe, der Krieg in Osteuropa träfe die Mitarbeiter von Strikerz Inc. im Vergleich zu den meisten anderen Videospielunternehmen besonders hart. Schließlich hat die Firma ihren Hauptsitz in der belarussischen Hauptstadt Minsk, aber auch ein Studio direkt in der Ukraine. Ein Entwicklungsstopp an UFL stand ebenso im Raum.

"Trost in der Rückkehr zur Normalität"

Bis zum Donnerstagabend jedenfalls, als sich Strikerz Inc. erstmals wieder zu Wort meldete. Der Entwickler pausierte zwar die Updates an die Community, keinesfalls aber die Arbeit an UFL. Und "schon sehr bald" soll auch die Kommunikation zu den Fortschritten wieder in der gewohnten Frequenz vonstattengehen.

"Wir verstehen genauso gut wie jeder Mensch, dass sich die Ukraine und die Welt in einer tiefen Krise befinden. Obwohl es sich in Zeiten wie diesen komisch anfühlt, sich auf Videospiele zu fokussieren, hoffen wir, dass manche Trost in der Rückkehr zur Normalität finden", schreibt Strikerz Inc. einleitend im neuen Statement.

Discord-Server ohne Release-Termin

Nächster Schritt ist die Erstellung des bereits Anfang Februar angekündigten Discord-Servers, um "den Fans näherzukommen, Neuigkeiten zu teilen, neue Idee zu diskutieren und einen konstruktiven Dialog mit der Community aufzubauen". Einen Zeitplan für den Release dieses Sprachrohrs gibt es allerdings noch nicht.