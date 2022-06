"UFL Journey Season 1": Heiße Promo-Phase eingeläutet - Neuer Partner angedeutet?

Mit neu aufgelegten Developer Diaries inklusive eines kleinen Mysteriums geht die Promo von UFL in die heiße Phase. Was gibt es zu sehen, was wird verraten im ersten Tagebucheintrag?

"UFL Journey Season 1" soll in sechs Videos tiefen Einblick in UFL geben. Strikerz Inc. Youtube

"Fair to play" lautet das simple Motto von Strikerz Inc. hinsichtlich des kommenden FIFA-Konkurrenten UFL. Für das Entwicklerstudio bedeutet dies im Zuge der Promo zu ihrem Erstlingswerk vor allem eins: Transparenz gegenüber den eigenen Fans. Dass es sich dabei um mehr als nur Phrasen handelt, zeigte sich in den vergangenen Wochen, in denen UFL-Anhänger durch Umfragen Einfluss auf den Entwicklungsprozess nehmen konnten und nach Feedback zu ersten Spielszenen gefragt wurden.

Am Freitag ging Strikerz Inc. nun den nächsten Schritt und kündigte die weiteren Etappen auf dem Weg zur Bekanntgabe des Releasetermins im August an. Bei diesen handelt es sich um Developer Diaries, in denen Entwickler des Teams tiefe Einblicke in das Spiel und seine Entwicklung geben möchten.

Neue Videoreihe "führt durch alle Aspekte von UFL" - inklusive Scripting

Für Kirill Ustinovich, Head of Marketing bei Strikerz Inc., Einblicke, die das Studio seinen Fans schuldig ist: "Tausende Spieler folgen unserem Projekt und wollen zweifellos mehr über das Spiel und den Entwicklungsprozess wissen. Unser Ziel ist es, eine vertrauensvolle Beziehung mit unseren Fans zu erhalten. Deshalb haben wir uns entschieden, die erste Season der UFL Journey zu veröffentlichen."

Umfassen wird diese Reihe insgesamt sechs Videos, in denen Zuschauer "durch alle Aspekte von UFL und den aktuellen Entwicklungsstatus geführt werden", so Ustinovich weiter.

Bevor in zukünftigen Episoden das Core- und Meta-Gameplay, Animationen und das sicherlich heiß diskutierte Thema Scripting im Fokus stehen, bietet bereits das erste YouTube-Video der Reihe neue Einblicke in Skill Moves, eine Art Ligen-System - und womöglich einen kommenden Partner.

Ein nicht zu erkennendes Logo in einer Spielaufnahme lässt Spekulationen zu. Strikerz Inc. Youtube

Zensur lässt Raum für Spekulationen

Denn wer nach knapp fünfeinhalb Minuten ganz genau aufpasst, dem wird auffallen, dass während einer Bildschirmaufnahme des Spiels ein Vereinslogo geblurred ist. Ob es sich dabei um ein Design des Studios handelt, das noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, kann nicht ausgeschlossen werden.

Dass im selben Ausschnitt jedoch andere Logos aus der Feder von Strikerz Inc. ohne jegliche Form der Zensur gezeigt werden, lässt zumindest Raum für Spekulationen. Hat sich UFL etwa den nächsten Verein als Partner geangelt und dessen Wappen retuschiert?

Strikerz Inc. versucht in dem Video zumindest nicht, solche Vermutungen im Keim zu ersticken. Vielmehr erklärt CEO Eugene Nashilov, dass es rechtlich noch nicht möglich sei, einige Spielinhalte zu zeigen, da die Erlaubnis fehle, "Assets außerhalb des Spiels zu verwenden oder die Inhalte irgendwie an unsere Partnerschaften gebunden sind". Lizenzierungen seien eine "empfindliche Angelegenheit".

Prominente Partner auf mehreren Ebenen

Bisher kann sich die Liste der bestätigten Klubs durchaus sehen lassen. Europa-League-Halbfinalist West Ham United, Celtic Glasgow und der portugiesische Topklub Sporting Lissabon zählen ebenso zu den Vereinen, die eine Partnerschaft mit UFL eingegangen sind, wie auch der deutsche Vertreter Borussia Mönchengladbach. Zusätzlich konnte Strikerz Inc. bereits eine Reihe an Topspielern als Markenbotschafter gewinnen, an deren Spitze niemand geringeres als Cristiano Ronaldo steht.

Doch nicht nur Erfolge sollen in künftigen Developer Diaries gefeiert werden. Auch Schwierigkeiten im Entwicklungsprozess stehen auf der Tagesordnung. Zum einen, damit die Fans laut Nashilov nachvollziehen könnten, weshalb ein konkretes Releasedatum so schwer zu bestimmen sei. Zum anderen aber auch, um sich und dem eigenen Motto treu zu bleiben: Fair to play.