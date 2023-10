UFL: Infos zu Release, News und Gameplay im Überblick

Hier findet ihr alle bekannten Informationen zur Free to Play-Fußballsimulation UFL von Strikerz Inc. - Release-Infos, News und Gameplay.

UFL von Entwickler Strickerz Inc. wird in der Branche als vermeintlicher FIFA-Konkurrent hoch gehandelt. Die Ankündigung wurde als Paukenschlag der Gamescom aufgenommen. Es gibt auch schon einige Infos zur neuen Fußballsimulation.

Wann erscheint UFL?

Wann kommt UFL raus? Diese Frage stellen sich viele Spiele, die sich auf etwas mehr Abwechslung für das Genre wünschen. Der Release von UFL ist bisher noch nicht final festgelegt worden. Entwickler Strikerz Inc. hat allerdings verkündet, dass man das Veröffentlichungsdatum von UFL für 2022 anpeilt. UFL soll für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X and Series S veröffentlicht werden.

Ob es wirklich bei dem Release bleibt, wird man sehen, die Entwickler haben aber schon einiges gezeigt, was den Produktionsfortschritt belegt und "die finale Entwicklungsstufe von UFL verläuft in Hochgeschwindigkeit", wie die Entwickler erst kürzlich mitgeteilt haben.

Wie sieht UFL aus und was sind die Modi?

Erste Gameplay-Szenen und Modi-Infos hat Strikerz Inc. ebenfalls veröffentlicht, worin Spieler im 1vs1, 2vs2 oder 3vs3 gegeneinander antreten können - Off- und Online. Obendrein soll es im Spiel "besondere Ereignisse, Missionen, Herausforderungen und mehr" geben.

CR7 ist dabei - diese Spieler und Vereine kooperieren mit UFL

Strikerz Inc. will für UFL einige große Namen der Fußballszene für sich gewinnen. Für den Anfang haben die Entwickler auch schon eine beachtliche Liste an Spielern und Vereinen für sich gewinnen können. Darunter auch Weltstar Cristiano Ronaldo, der als Markenbotschafter für UFL sich offenbar etwas an EA SPORTS zu rächen scheint.

Diese Vereine arbeiten mit Strikerz Inc. für UFL bereits zusammen:

Celtic Glasgow

Glasgow Rangers

Borussia Mönchengladbach

Besiktas Istanbul

Sporting Lissabon

Schachtar Donezk

AS Monaco

West Ham United

Mehr Infos zu UFL werden hier ständig upgedatet. Wird Stikerz Inc. Platzhirsch EA SPORTS die Monopolstellung streitig machen? Und wer spielt sonst noch so mit im Pool der Fußballsimulationen? Diese Frage haben wir auch im kicker eSport Talk gestellt, den ihr hier ansehen oder als Podcast unterwegs anhören könnt.