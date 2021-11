UFL: Gameplay-Enthüllung offiziell angekündigt

Zu der neuen Fußballsimulation UFL gab es bisher nur stückchenweise Informationen, das Spiel wurde noch nicht gezeigt. Das wird sich zu Beginn des Jahres 2022 ändern.

Ein neues Fußballspiel, das mit eFootball und FIFA konkurrieren möchte? Und kostenlos sein soll? Entwickler und Publisher Strikerz Inc. hat mit der Enthüllung von UFL während der gamescom im August viel Aufmerksamkeit erzeugt.

Seitdem war es jedoch relativ still um das Spiel. Gameplay wurde bisher, drei Monate nach Ankündigung, immer noch nicht gezeigt. Dies soll sich jedoch bald ändern: Strikerz Inc. haben bekannt gegeben, Anfang nächsten Jahres das erste Material aus dem Spiel zu präsentieren.

Gameplay-Enthüllung steht kurz bevor

Im Januar soll endlich gezeigt werden, wie UFL tatsächlich aussieht. Bisher wurde das Spiel weder von Fans noch Journalisten gesehen. Es wird mit Spannung darauf gewartet, was für einen Eindruck die Simulation macht.

Dass die Spielerschaft auf diese Enthüllung wartet, wurde in einem kurzen Teaser-Video gezeigt, das Strikerz Inc. im Rahmen dieser Ankündigung veröffentlichte. Dort wird eine Reihe an Tweets eingeblendet, die ungeduldige Fans in Richtung der Entwickler schickten. Mehr gab es nicht zu sehen.

Einen grafischen Eindruck bekamen Spieler jedoch schon vor kurzem, als erste Spielermodelle öffentlich wurden. Zu sehen waren unter anderem Oleksandr Zinchenko von Manchester City und Roberto Firmino vom FC Liverpool.

Darüber hinaus gingen Strikerz Inc. Partnerschaften mit Mannschaften wie Sporting Lissabon und Schachtar Donezk ein. Wie viele weitere Klubs im Spiel lizenziert vertreten sein werden, ist noch unklar. Auch das genaue Datum des Gameplay-Trailers steht noch aus.

