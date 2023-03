UFL enthüllt Alpha-Gameplay

Bisher gab es noch keine tieferen Einblicke in das Gameplay von UFL. Das haben die Entwickler nun geändert. Die Alpha-Version des Spiels wirkt verheißungsvoll, hat aber noch Baustellen.

Zu 80 Prozent fertig sei das neue Fußballspiel UFL. Die Wasserstandsmeldung gab CEO Eugene Nashilov zuletzt in der Videoserie "UFL Journey". Gameplay war bisher jedoch kaum zu sehen.

Nun hat der Entwickler den Vorhang fallen gelassen: In einem achtminütigen Video wird Alpha-Gameplay gezeigt, auf dem Stand von Januar 2023 ist. Fiktive Mannschaften tragen die zweite Halbzeit einer Partie aus - dass keine lizenzierten Teams zu sehen sind, habe rechtliche Gründe.

Mix aus eFootball und FIFA

Sofort fallen Parallelen zu eFootball und FIFA auf. So liegt der Fokus durchaus auf Skill und Dribblings, ohne aber auf hyperaktive Bewegungen der Spieler zu setzen. Die Geschwindigkeit des Spielgeschehens erinnert eher an eFootball von Konami, ist also im Verhältnis zu FIFA langsamer. Entwickler Strikerz. Inc scheint auf eine ausgewogene Balance zwischen Passspiel und Dribblings setzen zu wollen.

Wie von einer Alpha zu erwarten, gibt es jedoch einige Baustellen. Zum einen ist da der Schiedsrichter, der während der Partie bizarr agiert. Ein Beispiel: Nach einem Sprint bleibt der Unparteiische plötzlich stehen und dreht sich mit dem Rücken zum Spielgeschehen. Außerdem rutscht er hin und wieder über den Rasen.

Zum anderen sind die Kopfbälle zu stark. Mitte der Halbzeit köpft ein Akteur das Leder aus 16 Metern so heftig auf das Tor, sodass der Keeper zu einer Glanzparade gezwungen wird. Das wurde schon in den früheren Ausschnitten deutlich.

Vorteil durch FIFA-Absage?

Trotz dieser Baustellen wirkt das Spiel bereits weit fortgeschritten. Wann es jedoch erscheinen wird, ist nach wie vor unklar. Bisher steht nur 2023 im Raum - eigentlich hätte die Fußballsimulation bereits früher erscheinen sollen, wurde aber wegen "Qualitätsbedenken" verschoben.

Zu lange sollten die Entwickler mit einer Veröffentlichung jedoch nicht warten, denn ein Konkurrent musste bereits einen Rückschlag einstecken. So gab FIFA-Präsident Gianni Infantino bekannt, dass der Weltverband erst 2024 mit dem neuen FIFA loslegt. EA veröffentlicht 2023 erstmals EA SPORTS FC, ganz in Eigenregie.