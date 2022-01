UFL: Cristiano Ronaldo wird 5. Botschafter

Mit einem Paukenschlag endete gestern Abend die Präsentation der neuen Fußballsimulation UFL. Entwickler Strikerz Inc. stellte neben einigen Spielinhalten noch einen neuen Botschafter vor: CR7.

Damit hatte keiner gerechnet, der UFL-Entwickler hatte zwar schon einige bekannte Fußballer für sein Spiel gewinnen können, aber das es am Ende Cristiano Ronaldo wird, war eine Überraschung. Es ist zugleich auch ein Fingerzeig zur Konkurrenz, denn der Spieler von Manchester United hatte noch ein Hühnchen mit FIFA-Entwickler EA zu rupfen.

Die späte Rache von CR7

Mit EA war Cristiano Ronaldo zuletzt keine Kooperation mehr eingegangen. Für FIFA 18 feierte CR7 noch sein Cover-Debüt - eine große Sache für beide Parteien, denn eigentlich sollte die Zusammenarbeit länger dauern. Doch schon Anfang 2019 entfernte EA SPORTS den Weltstar wieder vom Cover der Fußballsimulation und ersetzte ihn mit Neymar, De Bruyne und seinen damaligen Vereinskollegen Dybala. "Um eine größere Bandbreite des Fußballs zu zeigen", wie es damals in einem Statement gegenüber kicker eSport lautete. Die genauen Hintergründe konnte man nur erahnen. Doch danach war Ronaldo in FIFA nicht mehr das Aushängeschild und durch die fehlende Lizenz seines damaligen Vereins Juventus Turin wurde es nicht besser.

Cristiano Ronaldo lobt Fair Play-Gedanken von UFL

Nun hat sich CR7 dem vermeintlich stärksten FIFA-Konkurrenten angeschlossen. Was das für die EA-Fußballsimulation heißt, wird sich erst noch zeigen. Was UFL betrifft, so fand der neue UFL-Botschafter bei seiner Vorstellung schon klare Worte: "Ich freue mich, meine Partnerschaft mit UFL bekannt zu geben. Es ist wirklich ein revolutionäres Projekt im Fußball-Videospiel-Genre. UFL will ein wettbewerbsfähiges und faires Spielerlebnis für jeden Gamer bieten."

Diese Spieler Kooperieren mit UFL

- Königsdeal für UFL: Lukaku ist nächster Botschafter

- Echter Coup im Mittelfeld: Kevin De Bruyne wird UFL-Botschafter

- Roberto Firmino wird nächster UFL Markenbotschafter

- ManCitys Zinchenko wird UFL-Aushängeschild