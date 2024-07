Uerdingen verpflichtet Yildiz

Mehmet Yildiz spielt ab sofort für den KFC Uerdingen 05. Der 23-jährige Offensivspieler kommt vom SV Gonsenheim, für den er 2023/24 insgesamt 32-mal in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auflief (3 Tore). Uerdingens Sportdirektor Adalet Güner beschreibt den Neuzugang in einer Meldung näher: "Mehmet ist auf den Offensivpositionen hinter der Spitze variabel einsetzbar. Er ist dribbelstark. Zudem ist er eiskalt vor dem gegnerischen Tor, kann aber auch mit dem entscheidenden Pass seine Mitspieler gut in Szene setzen."