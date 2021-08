Uerdingen verpflichtet Fesenmeyer

Abdul Fesenmeyer schließt sich dem KFC Uerdingen an. Der 19-Jährige spielte in der vergangenen Saison bei Schalke 04 II.

Mit Fesenmeyer verpflichtet der Absteiger aus der 3. Liga einen Stürmer, der die Regionalliga West in neun Einsätzen für die Schalker Zweitvertretung bereits in der vergangenen Saison kennenlernen durfte. Erfahrung und Tore hat der 19-Jährige aber vor allem aus seiner Zeit in der Jugend von Bayer Leverkusen vorzuweisen: In der U-19-Bundesliga West traf er in insgesamt 36 Spielen neunmal und bereitete vier Treffer vor.

"Abdul ist ein Spieler, der von seinem Tempo lebt", wird KFC-Trainer Dimitry Voronov in der Vereinsmitteilung vom Mittwoch zitiert. "Er ist zweikampfstark und gut im Abschluss." Fesenmeyer kam bereits im Testspiel der Krefelder bei Teutonia St. Tönis (1:1) am vergangenen Dienstag zum Einsatz.

Der KFC Uerdingen ist zum Auftakt in der Regionalliga West am kommenden Samstag (14 Uhr) zu Gast bei Rot-Weiß Oberhausen.