Uerdingen verpflichtet drittligaerprobten Jensen

Am Mittwoch hat der KFC Uerdingen die Verpflichtung von Luca Jensen bekanntgegeben. Der gebürtige Kaiserslauterer befindet sich bereits in Krefeld und trainiert ab sofort mit der Mannschaft.

Verstärkung für das Mittelfeld der KFC Uerdingen: Der bis zum Sommer in der U 23 des 1. FC Kaiserslautern aktive Luca Jensen schließt sich dem aktuellen Schlusslicht der Regionalliga West an. Jensen, der seit der U 9 in seiner Heimatstadt spielte, überzeugte seinen neuen Arbeitgeber im Probetraining. "Wir haben ihn genau beobachtet, er hat uns schnell überzeugt", gab Trainer Dimitry Voronov in der Vereinsmitteilung des Regionalligisten zu Protokoll. Besonders die Zweikampf- und Kopfballstärke seines Neuzugangs sei dem Übungsleiter dabei aufgefallen.

Auch der 1. Vorsitzende des KFC, Damien Raths, ist überzeugt vom 23-Jährigen. Von diesem erhoffe er sich sowohl einen breiteren, als auch einen qualitativ aufgewerteten Kader: "Mit Luca ist uns dies gelungen. Wir freuen uns auf ihn." Ob der Mittelfeldakteur, der für die Profis des FCK drei Drittligapartien absolvierte, tatsächlich eine Hilfe für seinen neuen Arbeitgeber sein kann, wird sich frühestens am Wochenende zeigen. Für die Partie am Mittwoch gegen die Sportfreunde Lotte ist Jensen noch nicht spielberechtigt.