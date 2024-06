Uerdingen: Simoes Ribeiro bleibt fünftklassig

Fabio-Daniel Simoes Ribeiro wird nach dem Aufstieg mit dem KFC Uerdingen 05 weiterhin in der Oberliga spielen. Am Freitag gab der VfB Homberg die Verpflichtung des 34-jährigen Mittelfeldakteurs bekannt. Den Uerdingern wird somit ein großer Erfahrungsschatz abgehen, denn der in Mönchengladbach geborene Portugiese hat in seiner Karriere bereits 133-mal in der Regionalliga West gespielt.