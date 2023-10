Uerdingen nach dem Duisburg-Coup: "Wir müssen einfach die Welle reiten"

Der KFC Uerdingen 05 legte nach einem 6:0 in der Oberliga am Mittwoch mit der Pokal-Überraschung gegen den MSV Duisburg nach und kann zumindest für den Moment die noch immer drängenden Probleme beiseite schieben.

MEHR ZUR OBERLIGA NIEDERRHEIN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Waren die vergangenen Wochen beim KFC Uerdingen 05 von dunklen Wolken überlagert, sind rund um das Stadion an der Grotenburg in diesen Tagen wieder einige sportliche Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke gedrungen. Erst das 6:0 in der Oberliga gegen Union Nettetal, dann am Mittwoch der Coup im Verbandspokal gegen Drittligist MSV Duisburg (1:0 nach Verlängerung).

Klar, die großen finanziellen Probleme sind weiterhin da, auch sportlich hechelt die Elf von Trainer Marcus John ihren Ansprüchen weiterhin hinterher, doch Mittwochabend rückte die Erleichterung bei den Blau-Roten in den Vordergrund: "Es hat heute alles gepasst, das war eine kollektiv geile Mannschaftsleistung", schwärmte John kurz nach Abpfiff in einem Interview mit dem Vereins-TV. Torwart Marvin Gomoluch, der bei den Krefeldern die Pokal-Spiele bestreiten darf, fügte auf gleichem Kanal bei: "Heute haben wir uns mal belohnt, für das, was wir Tag für Tag auf den Platz bringen."

Doch auch John gab schon inmitten all der Feierlichkeiten zu bedenken, dass seine Truppe in der Oberliga noch reichlich Nachholbedarf habe, seiner Rechnung nach bis zu sechs Zähler hinter dem Soll liege. "Daher wären drei Punkte in Sonsbeck ganz ganz wichtig", so der KFC-Trainer, der beim ehemaligen Bundesligisten in Personalunion als Sportlicher Leiter fungiert. Dafür muss seine Mannschaft am Sonntag die gute Festtags-Form aus dem Duell gegen den Drittligisten auf den Kunstrasenplatz des SV Sonsbeck übertragen. "Es ist immer leicht zu sagen, dass man so eine Energieleistung auch in den Oberliga-Spielen zeigen soll. Dennoch schauen wir, dass wir in Sonsbeck eine Mannschaft hinstellen, die in Sachen Einstellung und Aufstellung Paroli bieten kann", kündigt John an.

Mannschaft und Fans haben sich heute fast schon verbrüdert. Marcus John zur Stimmung während und nach dem Duisburg-Spiel

Mit dem dritten Pflichtspiel-Sieg in Folge würde auch die zuletzt etwas strapazierte Verbindung zwischen Anhängern und Spielern ein weiteres Stück zusammenwachsen: "Mannschaft und Fans haben sich heute fast schon verbrüdert", sah der Uerdinger Trainer am Mittwoch einen gewaltigen Fortschritt im vereinsinternen Binnenklima.

Schwere Beine aus dem Duisburg-Spiel sollten zumindest zum Teil kompensiert werden können, denn der KFC-Trainer sagt in Bezug auf den Pokal-Abend: "Wir hatten noch gute Jungs auf der Bank."

Einer dieser "guten Jungs" wird sich auswärts beim Tabellen-16. mit der Rolle des Ersatztorhüters begnügen müssen. Wahrscheinlich wird Pokal-Keeper Gomoluch wieder ins zweite Glied rücken und der regionalligaerprobte Robin Udegbe wieder zwischen den Pfosten stehen. Gomoluchs Brust ist mit dem Zu-Null gegen die Duisburger aber offenkundig breiter geworden: "Ich habe das Gefühl, wir haben mit die zwei besten Torhüter der Oberliga. Wir pushen uns beide auf sein sehr hohes Niveau."

Damit nicht nur die beiden Schlussleute auf jenes hohe Niveau kommen, sondern auch die Feldspieler, rät Gomoluch: "Wir müssen einfach weiter auf der Welle reiten, die wir jetzt ausgelöst haben, dann kommen die Punkte von allein."