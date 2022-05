Uerdingen holt Udegbe aus Straelen

Der KFC Uerdingen 05 hat nach dem bereits feststehenden Abstieg in die Oberliga einen neuen Torhüter verpflichtet. Vom Ligakonkurrenten SV Straelen wechselt Robin Udegbe nach Krefeld, wo er bereits zwei Mal unter Vertrag stand.

Während sein aktueller Verein noch um den Klassenerhalt in der Regionalliga West kämpft, weiß Torhüter Robin Udegbe bereits, wo er in der kommenden Saison auflaufen wird. Er verlässt den SV Straelen und schließt sich dem aktuellen Ligakonkurrenten KFC Uerdingen 05 an, der aber bereits als Absteiger in die Oberliga feststeht.

"Wir freuen uns sehr darüber, Robin nächste Saison wieder als Führungsspieler in unserer Oberligamannschaft zu haben. Er ist nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb mit seiner Erfahrung und Knowhow im Bereich der Sportpsychologie ein wichtiger Bestandteil, um sportliche Erfolge feiern zu können", so der sportliche Leiter Patrick Schneider über den Transfer.

"Liebe kennt keine Liga. Es ist an der Zeit, dem Verein etwas zurückzugeben. Robin Udegbe

Vor acht Jahren hat Udegbe den KFC nach zwei Regionalliga-Saisons und 60 Einsätzen zum ersten Mal verlassen, von Januar 2019 bis Sommer 2020 lief er erneut für die Krefelder auf. Nach dem Abstieg kehrt er nun ein drittes Mal zurück. "Liebe kennt keine Liga. Es ist an der Zeit, dem Verein etwas zurückzugeben. Daher möchte ich mit anpacken und gehe diesen Weg gemeinsam mit dem KFC in die Oberliga aus voller Überzeugung", bekennt sich der Torhüter zu seiner Entscheidung.

Beim SV Straelen kam Udegbe in bislang 26 Regionalliga-Partien zum Einsatz. Mit 40 Punkten steht der Verein auf dem 15. Platz, zwei Punkte über dem roten Strich. Zum direkten Duell mit seinem künftigen Arbeitgeber wird es nicht mehr kommen, der KFC Uerdingen besiegte den SV Straelen im März mit 4:1.