Uerdingen greift bei Klefisch zu

Ben Klefisch hat nach seinem angekündigten Abschied vom SC Paderborn einen neuen Verein gefunden: Der 21-jährige Mittelfeldmann wechselt zum KFC Uerdingen 05. Für die U 21 der Paderborner absolvierte der frühere U-Nationalspieler bereits 18 Regionalliga-Partien. KFC-Sportdirektor Adalet Güner betont in einer Meldung: "Ben ist ein sehr gut ausgebildeter und technisch starker Spieler. Er hat seine Stärken sowohl am Ball als auch in der Rückwärtsbewegung."