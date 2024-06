Uerdingen beantwortet die Trainer-Frage mit Mazingu-Dinzey

Der KFC Uerdingen 05 wird künftig in der Regionalliga West antreten und hat für diese Mission mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Michél Mazingu-Dinzey nun auch einen Cheftrainer gefunden.

Wird den KFC Uerdingen 05 in der Regionalliga West trainieren: Michél Mazingu-Dinzey IMAGO/Ulrich Wagner

Zugegeben, aus dem kompletten Nichts kommt diese Nachricht nicht mehr: Michél Mazingu-Dinzey (51) wird neuer Trainer des KFC Uerdingen 05. Am Donnerstag bestätigten die Krefelder das, was die letzten Tage schon in der Gerüchteküche heiß umher waberte.

Erfahrung als Trainer sammelte der in Berlin geborene Deutsch-Kongolese bei der U 20 des Kongo und bei der A-Auswahl des Karibik-Staates Antigua und Barbuda. Zuletzt war Mazingu-Dinzey als Scout für Hertha BSC tätig.

"Es ist mir eine große Ehre, einen Traditionsverein wie den KFC Uerdingen trainieren zu dürfen. Dieser Klub hat großes Potenzial mit der ehrwürdigen Grotenburg und der treuen Anhängerschaft", lässt der 88-malige Bundesliga-Spieler in einer Meldung verlauten. Auch der KFC - ebenfalls mit Bundesliga-Erfahrung gesegnet - äußert sich in Person von Sportdirektor Adalet Güner: "Michél ist genau der Mann, der unser Anforderungsprofil am besten erfüllt hat. Mit seiner Persönlichkeit passt er gut zu unserem KFC und kennt auch seinen neuen Co-Trainer René Lewejohann bereits seit vielen Jahren."