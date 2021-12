UEFA will Nations League für Argentinien, Brasilien & Co. öffnen

Ab 2024 könnten auch zehn südamerikanische Nationalteams an der europäischen Nations League teilnehmen. Das wäre auch ein deutliches Zeichen an die FIFA.

In dieser Woche hatte die UEFA mit dem südamerikanischen Fußballverband CONMEBOL ein Papier unterzeichnet, das ihre Zusammenarbeit bis Juni 2028 verlängert und stärken soll. Schon bald könnte diese Partnerschaft auch Folgen für die Nations League haben.

"Die UEFA arbeitet an einer Reihe von Projekten mit CONMEBOL, darunter eine gemeinsame Nations League, aber es ist nichts finalisiert und es sind bislang keine Entscheidungen getroffen worden", teilte die UEFA am Freitagabend mit.

"Die letzte Nations League im aktuellen Format"

Pläne sehen jedoch offenbar vor, ab 2024 auch südamerikanische Nationalmannschaften an der Nations League teilnehmen zu lassen. Die Ausgabe 2022/23, deren Spiele in dieser Woche ausgelost wurden, sei "die letzte Nations League im aktuellen Format", hatte zuvor Zbigniew Boniek, Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee, dem polnischen Sportportal "Meczyki" gesagt.

"Ab 2024 wird es in der Liga A, wo es 16 Teams gibt, 22 Teams geben - sechs Teams aus Südamerika werden dazukommen, und weitere vier werden der Liga B beitreten, da es in CONMEBOL nur zehn Teams gibt", so Boniek weiter. "Wie jedoch die genaue Formel aussehen wird, wie sie gespielt wird, haben wir noch nicht festgelegt." Bislang nehmen alle 55 europäischen Nationalteams an der Nations League teil, die 2022 in ihre dritte Saison geht.

Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen UEFA und CONMEBOL ist auch als Signal an die FIFA zu verstehen, deren Präsident Gianni Infantino weiter für eine Verkürzung des WM-Rhythmus von vier auf zwei Jahre wirbt. UEFA und CONMEBOL haben sich klar gegen diese Pläne ausgesprochen - und basteln stattdessen nun an einem eigenen interkontinentalen Wettbewerb.

