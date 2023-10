UEFA wertet Belgien gegen Schweden mit 1:1

Die UEFA verzichtet auf eine Neuansetzung des abgebrochenen EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden. Zwei Europapokalspiele wurden verschoben.

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden wird weder fortgesetzt noch wiederholt. Wie die UEFA am Donnerstag vermeldete, hat das Exekutivkomitee entschieden, das Halbzeitergebnis von 1:1 als Endstand zu werten und demnach beiden Mannschaften einen Punkt in der Gruppe F zuzusprechen. Das sei auch der Wunsch beider Verbände gewesen.

Die Partie am vergangenen Montagabend im Brüsseler König-Baudouin-Stadion war nach der ersten Hälfte abgebrochen worden, nachdem es nur rund fünf Kilometer entfernt in der Innenstadt zu einem Terroranschlag gekommen war, bei dem zwei schwedische Fußballfans getötet wurden. Belgien hatte sich bereits vor dem Duell mit Schweden für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert, Schweden hat über die Gruppe rechnerisch keine Chance mehr auf das zweite Ticket, das sich inzwischen Österreich gesichert hat.

Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv brauchen neue Heimspielstätten

Außerdem reagierte das UEFA-Exekutivkomitee auf den neu aufgeflammten Konflikt zwischen Palästina und Israel und beschloss, dass bis auf weiteres keine UEFA-Wettbewerbsspiele in Israel mehr ausgetragen werden dürfen. Die beiden betroffenen israelischen Klubs, Meister Maccabi Haifa und der Vorjahresdritte Maccabi Tel Aviv, wurden aufgefordert, alternative Spielorte im Ausland vorzuschlagen, die die Vorgaben der UEFA erfüllen.

Darüber hinaus werden zwei Europapokalspiele verschoben: Das Europa-League-Gruppenspiel zwischen dem FC Villarreal und Haifa findet statt am 26. Oktober nun erst am Mittwoch, 6. Dezember, statt. Und Tel Aviv trifft in der Europa Conference League statt am 26. Oktober erst am Samstag, 25. November, auf Zorya Luhansk.

UEFA hievt Sparta Prag in die nächste Youth-League-Runde

Aus der Youth League hat sich Maccabi Haifa bereits zurückgezogen. Die UEFA hat als Reaktion nun Sparta Prag, das sich im Hinspiel der ersten Runde des Meisterwegs am 4. Oktober von Haifa mit 1:1 getrennt hatte, vorzeitig in die zweite Runde befördert.