UEFA verurteilt Frankfurt zu Zuschauer-Teilausschluss

Eintracht Frankfurt muss beim nächsten Heimspiel auf europäischer Bühne auf einen Teil der Anhänger verzichten. Die UEFA hat einen Zuschauer-Teilausschluss gegen den Verein verhängt.

Die Disziplinarkammer der UEFA sprach die Sanktion gegen die SGE am Mittwoch aus. Demnach wird der Unterrang der Nordwestkurve, der Bereich der aktiven Fanszene, beim nächsten Heimspiel in einem europäischen Klubwettbewerb gesperrt. Die Strafe wird Frankfurt frühestens in der kommenden Saison ereilen. Nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen die SSC Neapel sind die Hessen in dieser Spielzeit nicht mehr international vertreten, haben als Tabellensechster der Bundesliga aber die Chance, sich erneut für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.

Grund für die Sanktion sind Vorkommnisse beim Hinspiel gegen Neapel am 21. Februar (0:2). Bei dieser Partie hatten Fans der SGE Pyrotechnik abgebrannt. Beim Rückspiel in Italien hatte die Eintracht auf ihr komplettes Auswärtskontingent verzichtet, nachdem die Präfektur Neapel aus Angst vor Ausschreitungen den Ticketverkauf an Personen mit Wohnsitz in Frankfurt verboten hatte.

Neben dem Zuschauer-Teilausschluss wurde Frankfurt mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro belegt. Weitere 20.000 Euro muss die SGE für das Blockieren von Treppenab- und -aufgängen zahlen.

Im Juni 2022 war Frankfurt von der UEFA wegen Verfehlungen der Fans zu einem Geisterspiel in einem europäischen Wettbewerb verurteilt worden, dieses war jedoch über einen Zeitraum von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt worden.