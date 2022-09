UEFA verschiebt Champions-League-Spiel - und schließt Auswärtsfans aus

Das Champions-League-Spiel zwischen den Glasgow Rangers und der SSC Neapel findet kommende Woche erst 24 Stunden später statt - mit Folgen für die Auswärtsfans beider Teams.

Der Tod von Königin Elizabeth II. hat Auswirkungen auf das Programm am 2. Champions-League-Spieltag in der kommenden Woche. Wie die UEFA am Sonntag mitteilte, wird das Heimspiel der Glasgow Rangers gegen Serie-A-Spitzenreiter SSC Neapel statt am Dienstag, 13. September, erst am Mittwoch, 14. September, um 21 Uhr stattfinden.

Grund seien "die stark eingeschränkten polizeilichen Ressourcen und organisatorische Aspekte im Zusammenhang mit den laufenden Veranstaltungen im Rahmen der Staatstrauer für Ihre Majestät Königin Elisabeth II.", erklärte die UEFA, die gleichzeitig auch das Youth-League-Spiel beider Klubs von Dienstag auf Mittwoch (15 Uhr) verschob.

Bei beiden Spielen sind nach UEFA-Angaben Auswärtsfans nicht zugelassen. Mehr noch: Die Rangers dürfen im Gegenzug auch zum Rückspiel in Neapel am 26. Oktober (21 Uhr) keine Anhänger mitbringen - "aus Gründen der sportlichen Fairness", wie es in der Mitteilung heißt. "Die UEFA bittet die Fans dringend, nicht zu reisen und diese außergewöhnliche Situation zu respektieren."

Napoli war mit einem 4:1-Coup gegen den FC Liverpool in die Champions-League-Saison gestartet, die Rangers mit einem 0:4-Klatsche bei Ajax Amsterdam.