UEFA vergrößert Champions League der Frauen - und kündigt neuen Wettbewerb an

Die Frauen-Champions-League wird ab 2025 erweitert. Auch der Modus wird angepasst - und an den der Männer angelehnt. Darüber hinaus soll es einen zusätzlichen Wettbewerb geben.

Die UEFA machte die Änderung im Rahmen der EM-Gruppenauslosung am Samstag in Hamburg öffentlich. Statt wie bisher 16 Mannschaften werden ab der Saison 2025/26 18 Mannschaften am wichtigsten Klubwettbewerb Europas teilnehmen.

Damit einher geht auch eine Änderung des Formats. Künftig wird es nicht wie bisher eine Gruppenphase mit vier Vierergruppen geben, sondern nur eine Liga mit allen 18 Mannschaften. In diesem System soll allerdings nicht Jeder gegen jeden spielen, sondern jedes Team drei Heim- und drei Auswärtsspiele absolvieren. In der Folge soll es wie bisher mit der K.-o.-Phase weitergehen.

Das Ligasystem ist offenbar an den neuen Modus der Männer angelehnt. Dort wird die Gruppenphase bereits ab 2024 durch eine Liga mit 36 Teams ersetzt, in der jede Mannschaft vier Heim- und vier Auswärtsspiele absolviert. Auch hier war das Teilnehmerfeld im Zuge der Änderung erweitert worden. Das Gruppensystem in der Frauen-Champions-League war erst 2021 eingeführt worden, zuvor war der Wettbewerb komplett im K.-o.-Modus ausgetragen worden. Nun folgt schon die nächste Änderung.

Außerdem will die UEFA ab der Saison 2025/26 einen zweiten Frauen-Wettbewerb für europäische Klubmannschaften einführen. Dieser könnte vergleichbar mit der UEFA Europa League der Männer sein. Details wie den Namen des neuen Wettbewerbs verriet der Verband am Samstag allerdings noch nicht. Dies soll am Montag erfolgen. Dann will die UEFA auch weitere Details zur Champions-League-Reform bekanntgeben.