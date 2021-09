UEFA verdoppelt Preisgeld für Frauen-EM

Bei der Frauen-EM 2022 ist so viel Geld im Spiel wie nie zuvor. Der Unterschied zu den Männern aber bleibt beträchtlich.

Im Vergleich zur EURO 2017 in den Niederlanden schüttet die UEFA beim Turnier 2022 in England doppelt so viel Preisgeld an die 16 teilnehmenden Teams aus - 16 statt acht Millionen Euro.

"Der Verteilungsschlüssel sieht eine Erhöhung der garantierten Beträge sowie leistungsbezogene Bonuszahlungen für die Gruppenphase vor", teilte die UEFA am Tag nach dem Treffen des UEFA-Exekutivkomitees am Mittwoch in Chisinau/Moldau mit, ohne weitere Details zu nennen.

Die laut UEFA "bedeutende Erhöhung" bewegt sich allerdings auf bescheidenem Niveau, wenn man das Preisgeld mit dem der Männer-EM vergleicht: Bei der EURO 2020 hatte die UEFA insgesamt 331 Millionen Euro verteilt, wenn auch an 24 Teilnehmer.

Immerhin: Erstmals erhalten die Frauen-Klubs in Europa 2022 eine finanzielle Entschädigung dafür, dass sie Spielerinnen für die EM abstellen. Insgesamt umfasst der Topf nach Verbandsangaben 4,5 Millionen Euro.