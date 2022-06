UEFA urteilt: Frankfurt kommt nach Platzsturm mit Bewährung davon

Eintracht Frankfurt muss das nächste Heimspiel in einem europäischen Wettbewerb ohne Zuschauer austragen - allerdings bekam der Europa-League-Sieger die Strafe zur Bewährung ausgesetzt.

Die Freude kannte keine Grenzen: Fans drangen in den Innenraum ein. IMAGO/Jan Huebner

Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA hat entschieden, dass Eintracht Frankfurt das nächste Heimspiel in einem europäischen Klubwettbewerb unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen muss.

Allerdings wird damit der Auftakt der Champions League vor heimischen Publikum trotzdem nicht ins Wasser fallen. Denn die Strafe wurde für einen Zeitraum von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt. Zudem wurde eine Geldstrafe in Höhe von 80.000 Euro ausgesprochen.

Beim dem Urteil ging es um die Vorfälle beim Halbfinale gegen West Ham United, als die Anhänger der Hessen unmittelbar nach der Partie den Platz stürmten. Zudem wurden Gegenstände geworfen und Pyrotechnik abgebrannt.

Die Eintracht gewann am 18. Mai auch das Finale gegen die Glasgow Rangers (5:4 i.E.). Als Europa-League-Sieger wird sie in der kommenden Saison in der Champions League starten.