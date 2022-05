UEFA-Supercup: Die Eintracht trifft auf Real

Der knappe und durchaus glückliche Finalsieg in der Champions League über Liverpool beschert Real Madrid ein weiteres Endspiel - gegen Eintracht Frankfurt.

Jubelnde Blancos: Vinicius feiert nach seinem Siegtor in Paris. IMAGO/Just Pictures

Am Mittwoch, 10. August (21 Uhr, LIVE! bei kicker), duellieren sich in Finnlands Hauptstadt Helsinki der Champions- und der Europa-League-Sieger im Kampf um den UEFA-Supercup. Heißt in diesem Sommer: Es wird ein Spiel mit deutscher Beteiligung geben.

Eintracht Frankfurt stand nach seinem Triumph von Sevilla über die Glasgow Rangers bereits als Finalist fest, an diesem Samstagabend komplettierte Real Madrid durch seinen knappen 1:0-Erfolg über den FC Liverpool die Endspiel-Paarung im Olympiastadion von Helsinki.

Gesucht wird der Nachfolger des FC Chelsea, der im Vorjahr im Finale von Belfast den FC Villarreal mit 6:5 im Elfmeterschießen niedergerungen hatte.