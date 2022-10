UEFA-Strafe für Union: Über 50.000 Euro - noch ohne Malmö

Nach dem Fehlverhalten seiner Fans bei den Europa-League-Partien in Braga und gegen Saint-Gilloise muss der 1. FC Union Berlin in Summe über 50.000 Euro Strafe zahlen. Und das Malmö-Urteil kommt erst noch auf die Köpenicker zu.

Beim Gastspiel in Braga hatten die Fans von Union Berlin Pyros gezündet. IMAGO/Matthias Koch

Der Tabellenführer der Bundesliga muss für das Verhalten seiner Fans bürgen. Bei der 0:1-Niederlage in Braga am 2. Spieltag der Europa League hatten die Anhänger der Eisernen im Gästeblock fleißig Pyrotechnik gezündet. Eine Woche zuvor waren die Berliner Fans bereits dadurch negativ aufgefallen, dass sie beim Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise (0:1) öffentliche Durchgänge blockiert hatten.

Die UEFA hat den Bundesligisten nun mit Strafzahlungen belegt. Aufgrund der Vorfälle im Estadio Municipal in Braga werden 40.500 Euro fällig, hinzu kommen 12.000 Euro Strafe für die Eskapaden in der Vorwoche. Das berichtet die "Berliner Zeitung" mit Verweis auf die Urteile, die am Dienstag von der UEFA veröffentlicht wurden.

Malmö-Strafe erwartet Union noch

Noch ausstehend ist die Höhe des Strafmaßes für das Fanverhalten beim 1:0-Erfolg in Malmö vergangene Woche. In Schweden hatten Ausschreitungen den ersten Sieg der Eisenern auf der Europa-League-Bühne überschattet. Die Partie musste zwischenzeitlich sogar unterbrochen werden, nachdem Feuerwerkskörper gezündet und in den Innenraum geworfen worden waren. Das trübte auch die Stimmung bei Unions Präsident Dirk Zingler.