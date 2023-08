UEFA setzt Rückspiel zwischen Athen und Zagreb neu an

Nach der Absage des Qualifikationshinspiels in der Champions League zwischen AEK Athen und Dinamo Zagreb ist die Partie in der griechischen Hauptstadt neu angesetzt worden.

Eigentlich hätten sich AEK Athen und Dinamo Zagreb am Dienstagabend im Hinspiel der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation gegenüberstehen sollen. Doch weil es im Vorfeld der Partie zu Auseinandersetzungen zwischen Fans gekommen ist, bei denen ein Anhänger ums Leben gekommen ist, wurde das Hinspiel abgesagt.

Die UEFA bestimmte daraufhin das für kommenden Dienstag in Kroatien geplante Rück- zum Hinspiel. Die zweite Begegnung wird anschließend am Samstag, 19 August, ausgetragen. Anstoß in Athen ist dann um 20.45 Uhr (MESZ).

Wie schon vorab mitgeteilt, werden für beide Spiele keine Gästefans zugelassen. Hierfür, so die UEFA in einer Mitteilung, werden alle erforderlichen Maßnahmen umgesetzt. Mit den örtlichen Sicherheitsbehörden befinde man sich im Austausch.

Nach dem durch Messerstiche getöteten griechischen Fan hatte es 96 Festnahmen gegeben. Acht weitere Personen wurden verletzt und im Krankenhaus behandelt.