UEFA sagt ECL-Partie zwischen Tottenham und Rennes ab

Das Conference-League-Spiel von Tottenham Hotspur gegen Stade Rennes, das wegen eines Corona-Ausbruchs nicht stattfand, wird nicht nachgeholt.

Antonio Conte und Tottenham Hotspur haben derzeit mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. imago images/Action Plus

Das für vergangenen Donnerstag vorgesehene Spiel zwischen den Spurs und Stade Rennes war aufgrund eines Corona-Ausbruchs beim Premier-League-Klub abgesagt worden. Die Gäste aus Frankreich waren mit dem kurzfristigen Ausfall des Spiels nicht einverstanden.

Am Samstag teilte die UEFA mit, dass die Partie mit Blick auf die für Montag vorgesehene Auslosung der nächsten Runde nicht nachgeholt und damit endgültig abgesagt wird.

Rennes stand bereits vor dem letzten Spieltag in der Conference League als Sieger der Gruppe G fest. Für Tottenham, das auf Rang drei steht, wäre es in der abgesagten Partie noch um das Weiterkommen in die nächste Runde gegangen.

Es ist davon auszugehen, dass das Spiel durch die endgültige Absage mit 3:0 für Rennes gewertet wird. Die Spurs wären damit ausgeschieden.